Karla Souza denuncia discriminación laboral hacia mujeres embarazadas; esto dijo la famosa

Ciudad de México. - La actriz mexicana Karla Souza, reconocida por su participación en películas como Nosotros los nobles y la serie How to Get Away with Murder, desató hace poco un debate en redes sociales tras hablar abiertamente sobre la discriminación y las dificultades que enfrentan las mujeres embarazadas en el mundo laboral, específicamente en la industria del entretenimiento.

Resulta que hace unos días, Souza publicó un video en su cuenta de Instagram con el mensaje: “Dicen que las mujeres embarazadas no podemos trabajar”, lo cual generó una ola de comentarios de apoyo, pero también reacciones que evidencian el estigma aún existente. Ante la avalancha de opiniones, la famosa decidió profundizar en el tema a través de una serie de clips en los que explica su experiencia personal y los motivos que la llevaron a alzar la voz sobre esta problemática.

De ninguna manera me siento la representante de todas las mujeres. Soy Karla Souza y, desde mi trinchera, para mí es muy importante platicar, compartir y desmitificar el hecho de que por estar embarazadas no podemos desenvolvernos de forma efectiva y exitosa en la industria del cine y del entretenimiento”, escribió Souza en uno de sus mensajes.

Hay que mencionar que en sus declaraciones, la actriz relató las dificultades que enfrentó cuando se enteró de que estaba embarazada, explicando cómo el anuncio afectó de inmediato su carrera. Souza detalló que perdió varias campañas y proyectos debido a su condición, lo que, según ella, revela un estigma dentro de la industria, donde prevalece la idea de que una mujer embarazada no quiere o no puede trabajar.

La situación en la que yo me encontraba era que iba a perder muchas de mis campañas y proyectos, lo cual pasó, y dentro de mi industria se tiene la creencia de que como mujer embarazada no quieres trabajar, no puedes trabajar y es incómodo para otros que trabajes”, confesó la actriz de 38 años.

Aunque la actriz reconoce que su situación es distinta a la de muchas otras mujeres que no gozan de la misma visibilidad o privilegios, no deja de señalar la falta de apoyo que existe para las trabajadoras embarazadas en todos los sectores. “Sin embargo, es sumamente diferente en otras profesiones, donde tienes que ir en transporte público, trabajar ocho horas de pie, sin cuidados por ser mujer embarazada”, enfatizó.

Souza también mencionó la presión social y los estándares de belleza que las mujeres deben cumplir en su ámbito laboral, una situación que no solo afecta su imagen, sino que tiene repercusiones en temas personales como la maternidad. “En muchos momentos me he preguntado: ¿podré embarazarme ahorita o sufriré consecuencias en mi carrera si decido hacerlo? ¿Me perderé el papel de mi vida si quiero ser madre ahora? La maternidad, en muchos casos, se convierte en un techo de cristal que limita nuestras posibilidades de desarrollo profesional y personal en esta industria”, expresó.

Pero eso no fue todo, pues la famosa también subrayó la necesidad de crear un entorno laboral que apoye la maternidad y que permita a las mujeres desarrollarse profesionalmente sin que el embarazo o la crianza de los hijos se conviertan en obstáculos. “Necesitamos un entorno donde ser madre y artista no sean vistos como opuestos, sino como una oportunidad para enriquecer nuestras vidas y nuestras carreras. Las mujeres merecemos la libertad de decidir sin miedo, sin presiones, y sin que eso afecte nuestro desarrollo profesional”, concluyó.

Souza cerró su mensaje destacando que su objetivo no es hablar por todas las mujeres, sino compartir su experiencia y contribuir a visibilizar un problema que afecta a miles de trabajadoras en todo el mundo. Con su testimonio, busca abrir el diálogo y apoyar a quienes, por miedo a represalias o pérdida de empleo, no pueden alzar la voz.

La postura de Souza ha sido aplaudida por figuras del medio y seguidores que valoran su valentía para hablar de un tema delicado, sobre todo en una industria donde las decisiones personales muchas veces son vistas como impedimentos para el éxito profesional.

Fuente: Tribuna