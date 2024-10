Luto en Televisa: Rebecca de Alba sufre dolorosa muerte por el cáncer y lloran su perdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más en Televisa se han vuelto a vestir de un triste luto, en honor a dos grandes celebridades, como Edith González, pues la famosa y reconocida presentadora Rebecca de Alba, hace poco que realizó un evento para su fundación en apoyo a necesitados con cáncer, recordando lo dolorosa muerte de una de sus más queridas compañeras, ocasionada por el cáncer, por lo que fans lloran su partida.

Desde hace más de una década que de Alba puso en marcha su labor altruista creando La Fundación De Alba, en la que se encargan de apoyar en tratamiento para los diagnosticados con cáncer de cualquier tipo y transportes a los centros de salud para revisar el caso. Ahora, en este 2024, del 27 al 29 de septiembre, la boutique Frattina de Polanco realizó una venta de productos en dueto con Rebecca para apoyar dicha fundación.

En el mencionado evento, Rebecca dio una entrevista a De Primera Mano en la que habló sobre la problemática de la falta de recursos de muchas personas para los medicamentos, por lo que ella comenzó esta fundación para apoyar con estos gastos a la mayor parte de la población y el transporte para llegar a sus citas puntualmente: "Desafortunadamente las personas que padecen cáncer y que no tienen los medios para o el seguro, para subsanar esta para enfrentar esta enfermedad y mueren".

Ante esto, la expareja de Ricky Martín mencionó que se encuentra sumamente orgullosa de los números que este año lograron tener y todas las personas a las que se les pudo seguir apoyando con algo tan indispensable como la quimioterapia. Ante esto, con la voz entrecortada, y dejando ver lo afectada que estaba todavía, habló de la muerte de Edith, la estrella de Salomé y Aventurera, por esta misma enfermedad: "Cuando vino Edith me emocioné mucho. Era una persona que no iba a todos los eventos y no se involucraban en 100 mil cosas. Era una mujer muy generosa. actitud positiva, luchando para sanar".

De Alba quiso manifestar el gran amor y admiración que le tenía a la actriz por lo guerrera que siempre se mostró, que pese a su estado delicado siempre se pronunció sonriente y con todo el ánimo a seguir viviendo, como a ella le gusta, que nunca se pierda la fe de lo que sucede. De la misma manera, recordó a Rebecca Jones y afirmó que su amiga aunque no era de estar en cuerpo en estos eventos, siempre lo estuvo de manera espiritual y siempre al pendiente de todo lo que necesitaba, reconociendo su valentía.

