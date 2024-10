¿Luto en Televisa? Tras declararse gay, cáncer mata a joven actor y famosos lloran su partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la televisión y el teatro se viste de luto con la muerte inesperada de un reconocido actor, quien ha representado un gran ícono en la comunidad LGBT, pues antes de su fallecimiento se había declarado abiertamente gay y apoyaba un movimiento que impulsaba el matrimonio entre el mismo sexo. Se trata de Gavin Creel, quien si bien no trabajó en Televisa o TV Azteca, sí destacó en Broadway y diversos musicales.

La muerte de Creel, ocurrida a los 48 años de edad, fue confirmada a su representante por su pareja, el también actor Alex Temple Ward. El histrión falleció este lunes 30 de septiembre apenas unos meses después de ser diagnosticado con una forma rara de cáncer. De acuerdo con su novio, el actor estaba recibiendo tratamiento por una forma agresiva de sarcoma que le fue diagnosticada en julio del 2024. Aunque permaneció internado en un hospital de Nueva York por unos meses, perdió la vida en su casa al recibir cuidados paliativos.

El actor destacó por su gran talento y carisma y participó en producciones como Thoroughly Modern Millie, Hair, She Loves Me y Hello, Dolly! durante su extensa carrera de más de 20 años. En 2017 recibió un premio Tony por Mejor Actor en un Musical luego de dar vida a 'Cornelius Hackl' en Hello, Dolly!. También trabajó en la pantalla chica al participar en algunos episodios de la popular serie American Horror Stories en 2021.

El deceso de Creel dejó helada a la comunidad teatral, pues tenía muchos amigos y colaboradores cercanos en la industria, quienes lloraron su partida. "Algunas veces no tengo palabras para describir mi tristeza. Hoy es uno de esos días", escribió Josh Gad en su cuenta de Instagram. "Hemos perdido a alguien muy joven quien todavía estaba recorriendo su camino y tenía mucho impacto en nuestra comunidad creativa. Mi corazón está roto por su familia y amigos cercanos. No es justo. Nunca te olvidaremos", agregó.

Por otra parte, el reconocido actor Andrew Rannells también le dio el último adiós al histrión, escribiendo un emotivo mensaje acompañado de algunas fotos juntos en Instagram. "Me enamoré con Gavin Creel en 1998 en el momento en el que lo conocí. Ciertamente no estaba solo en mi afecto instantáneo por él. Todos se enamoraban de Gavin" publicó. Otros artistas, como Lin-Manuel Miranda, aseguraron estar "deshechos" por la noticia. Descanse en paz.

