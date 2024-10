¿Murió Sebastián Rulli? Tras accidente, el galán de Televisa da triste adiós frente a Angelique Boyer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de más de 24 años protagonizando telenovelas de Televisa en México, el actor argentino Sebastián Rulli da una triste noticia. Afortunadamente, no se trata de su salud, sino que el histrión de 49 años se llenó de nostalgia luego de despedirse de su hijo, Santiago, a quien procreó con su exesposa, la conductora Cecilia Galliano. ¿Qué sucedió? Luego de acaparar titulares a finales del 2023 luego de que el adolescente sufriera un accidente en la escuela, ahora le tocó abandonar el 'nido familiar'.

El actor de melodramas como Teresa, Rubí, Lo que la vida me robó y Papá a toda madre, abrió su corazón ante la prensa y reveló cómo fue la dolorosa despedida de su hijo Santi, quien ya tiene 15 años y se fue a estudiar a Estados Unidos. Con la querida actriz Angelique Boyer a su lado, con quien acaba de cumplir 10 años de relación, Rulli explicó cómo surgió el viaje de su hijo: "De repente le surgió la posibilidad que estaba buscando y contó con todo su apoyo, de parte de su madre, su hermana y mía".

Santi es hijo de Cecilia Galliano y Rulli

Y agregó: "Ya está fuera, estudiando y abocado al deporte que tanto el gusta en un lugar especializado en eso", explicó, pues el joven es fanático del basquetbol. Y al ser cuestionado sobre cómo se sintió, dijo: "Bueno, fue duro, obviamente no fue nada fácil para nadie y hoy por hoy, a diferencia de cuando yo viví esa experiencia que tenía 5 años más que él, estamos en contacto todo el tiempo por FaceTime, estamos a 3 horas de avión así que estaremos yendo y viniendo", dijo Rulli.

"Es duro pero por otro lado es muy satisfactorio porque lo veo a él con un sueño a los 14 años y que esté luchando se me hace increíble. Yo a esa edad no recuerdo haber tenido ni siquiera idea de que podía yo llegar a ser algo en la vida. Me da mucho gusto poder apoyarlo y me siento muy orgulloso de él", dijo el histrión, mientras Angelique también se conmovió y lanzó un contundente mensaje luego de que el actor fuera visto junto a su exesposa en el aeropuerto para despedir a su hijo.

"Me dio muchísimo gusto el momento que vivieron en familia, fue súper conmovedor, súper fuerte para todos ellos pero me siento muy orgullosa del papá que es Sebastián y admiro muchísimo el apoyo que le ha dado a Santi. Igual Ceci que ha estado trabajando muchísimo y no pudo acompañar a Santi a dejarlo en al escuela como Sebas sí tuvo oportunidad. Solo me hace admirarlos por los padres que son, admirar a Santi que es un tipazo", dijo.

Santi junto a su padre Sebastián Rulli y Angelique

Finalmente, la actriz mencionó que solo tiene respeto y admiración por Galliano, quien se divorció de Rulli en el 2011. "Él (Santiago) y Valentina son el resultado de esa educación que no puedo más que respetar y admirar (...) Si todas las partes estamos bien entonces podemos ser felices y de eso se trata y siempre estaremos para sumar y no para restar", agregó. Finalmente, el actor mandó un contundente mensaje sobre lo que para él es el amor, ya que aunque lleva una década con Boyer, asegura que nunca se casarán.

"Siempre tuve la idea de que el celo es inseguridad y obviamente cuando uno es inmaduro y está empezando en el juego del amor sientes miedo y lo controlas mal. No es que deje de existir el miedo pero debes tomarlo como lo que es, una sensación de alerta y si del otro lado están generando ese miedo sin razón o con una doble intención evidentemente esa relación es tóxica", dijo. "Con la madurez que los dos teníamos en su momento sabíamos perfectamente qué era lo que no queríamos y lo que sentíamos el uno por el otro sin tener esa experiencia anterior, así que creo que fluyó de la manera más sincera", finalizó.

