Nieta de Alejandro Fernández es hospitalizada y entra a cirugía; Alex revela triste razón

Ciudad de México.- La segunda nieta de Alejandro Fernández ha despertado la preocupación de toda la dinastía Fernández y el fandom de estos, pues se ha informado que recientemente fue hospitalizada y entró a cirugía debido a que tenía una hernia en la ingle. Alex Fernández, a través de sus redes sociales da la triste noticia y revela cómo se encuentra el estado de salud de su primogénita tras la operación.

La mejor etapa que el público ha visto de 'El Potrillo' es la de abuelo, pues desde el nacimiento de su primera nieta, hija de Camila Fernández, siempre se le ha visto procurando estar cerca de ellas, les canta y presume los mejores momentos a su lado con hermosos mensajes. Y ahora, hace unas horas que vivió un momento de mucha angustia por Mía, la primogénita de su hijo mayor, que es conocido como 'El Heredero'.

Fue mediante la cuenta de Instagram del hijo de Alejandro y América Guinart, quien compartió una fotografía de su hija acostada en la cama de hospital y un video en el que se ve como la menor ya camina por los pasillos del mismo nosocomio, junto un mensaje lleno de admiración: "Mía, mi amor, no hay palabras suficientes para describir lo orgulloso que estoy de ti. Eres mi guerrera, mi princesa y mi motor en la vida. A pesar de lo pequeña que eres, has demostrado una valentía que me asombra y me llena de admiración. ¡Tu sonrisa y tu fuerza me inspiran cada día más!".

Alex con su familia. Instagram @alexfernandez.g

Tras esto, quiso aclarar que el motivo que la llevó a ser internada y sometida a una cirugía, declaró que es porque tenía una hernia en la ingle, misma con la que nació, y aunque no aclaró porque no la operaron inmediatamente, destacó que todo salió bien, sin complicaciones y ya está en recuperación: "Hoy quiero contarles que Mía fue operada de una hernia en la ingle que tenía de nacimiento. Gracias a Dios, todo salió muy bien, y ahora está recuperándose como la campeona que es!".

Finalmente, el nieto de Vicente Fernández dejó en claro que todo está bien y agradece los buenos deseos: "Quiero agradecerles de corazón por todos los buenos deseos y el apoyo que nos han dado. Nos sentimos muy bendecidos por tener tanta gente linda a nuestro alrededor. ¡Mía está perfecta y llena de energía!". Tanto Alejandro como América, abuelos de la menor, se pronunciaron en la publicación con mensajes de agradecimiento por su salud y enviando un amoroso saludo a la nena.

Alex comparte que operaron a su hija. Instagram @alexfernandez.g

Fuente: Tribuna del Yaqui