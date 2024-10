Pepe Aguilar le haría este desplante a Cristy Nodal tras reclamo por no cuidar de su hijo

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Ya desde hace algún tiempo, había trascendido el rumor de que las familias de Christian Nodal y Ángela Aguilar no se llevaban del todo bien, hecho que habría quedado en evidencia desde la boda, cuando la hermana del cantante no acudió a apoyar a su hermano, mientras que Cristy, progenitora del 'forajido' no ha dedicado ningún mensaje público a la ‘Princesa del Regional Mexicano’, como si lo habría hecho en su momento con Belinda o Cazzu.

Como algunos recordarán, hoy amanecimos con la noticia de que Cristy Nodal se lanzó en contra de Pepe Aguilar a quien acusó por no cuidar bien de su hijo: “Cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”. A unas horas de que la sonorense compartió el polémico mensaje en Instagram, Pepe Aguilar hizo lo propio y reapareció en la mencionada red social.

Cristy Nodal arremete contra Pepe Aguilar por no cuidar de Christian Nodal

Resulta ser que el mensaje de Cristy no parece haber afectado en absoluto a Pepe, quien compartió una historia en la que muestra que acudió al programa Good Morning America, en los estudios de Time Square para cantar en vivo el tema Cuídamela Bien, tema que precisamente fue criticado por la suegra de Ángela Aguilar. Cabe señalar que tampoco hizo mención sobre la hospitalización del ‘forajido’, al menos no en sus redes sociales.

Pepe Aguilar reaparece en redes sociales tras mensaje de Cristy Nodal

¿Por qué fue hospitalizado Christian Nodal?

Durante la noche del pasado martes 1 de octubre, trascendió la noticia de que Christian Nodal había sido hospitalizado de emergencia debido a problemas de salud, motivo por el que lanzaron un comunicado en el que afirmaron que el ‘forajido’ no podría realizar su presentación en Pachuca, Hidalgo, la cual tenía programada para este miércoles 2 de octubre. Asimismo, se filtró una fotografía del famoso en cama e inconsciente.

Cabe señalar que, hasta el momento, se desconocen cuáles fueron las causas que llevaron al cantante de Adiós amor a ser hospitalizado, por lo que habrá que esperar hasta que el propio cantante o su esposa, Ángela Aguilar brinden mayores detalles sobre lo ocurrido y si se trata de un tema delicado. Por su parte, Pepe Aguilar mostró que no se encontraba precisamente preocupado por el estado de salud de su yerno.

