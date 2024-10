"Pone en riesgo su vida": Niurka Marcos hunde a productor en 'VLA' tras despido de Lis Vega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que hubiera reconciliación, Niurka Marcos acaba de dejar a todos sorprendidos al dar una exclusiva a Venga la Alegría sobre la verdad detrás el escándalo del despido de Lis Vega, con la cual dejó mal parado al productor Omar Suárez, al que terminó por hundir al confesar su falta de cuidado con la bailarina y actriz, mencionando que "pone en riesgo su vida" con el baile que realiza en el aro al aire.

Desde que Vega desapareció de la más reciente función de Perfume de Gardenias y nadie supo que es lo que había pasado, comenzó a surgir muchas teorías, por lo cual la reconocida exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy salió a declarar que fue despedida por Omar, el productor. Ante esta situación, se dijo que Niurka podría reemplazarla pero se negó, y ahora, Lis señaló que todo se había arreglado y va a regresar a la puesta en escena.

Como era de esperarse, Marcos en una entrevista en exclusiva para el matutino de TV Azteca, contó más detalles de la situación, como el hecho de que el productor habría humillado a la exactriz de Televisa y que la buscó con mentiras, diciéndole que presuntamente ella había renunciado por unos problemas entre ellos: "Que había tenido unas diferencias con Lis Vega y que había renunciado 'Eres mi Miranda Moore, yo sé que le diste una oportunidad a Lis, y ella ha hecho un gran trabajo, pero te necesito de vuelta'".

Según lo relatado por la actriz de Salomé y Fuego en la Sangre, Lis le contó de primera mano lo que pasaba y ella al enterarse de la realidad no supo que hacer, y por primera vez quedó en silencio ya que considera que fue algo muy triste que todos se diera de esa manera: "Me dijo 'Me despidió injustificadamente, en la compañía evidentemente había un caos', me dijo que él le había dicho que no le importaba que se fuera porque me tenía a mi. Después de hablar con Lis y saber que estaba pasando me quede en mutis".

La madre de Emilio Osorio mencionó que se negó a firmar contrato por unos acuerdos que le generaron desconfianza como llevar apuntador y sin acercarse a la prensa, afirmando que pensó "este se quemó". Finalmente, lamentó todo lo dicho, pero que celebra que todo se arregló y regresa Lis en muchas mejores condiciones y más protegida: "Ya reconciliaron, estoy contenta de que va a regresar, pero estoy más contenta de que entra con un contrato establecido, como debió ser desde el principio, con un sueldo mejor y con protección, con seguro de vida, porque pone en riesgo su vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui