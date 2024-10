Revelan porqué fue hospitalizado Christian Nodal; 'Ventaneando' culpa a Pepe Aguilar

Ciudad de México.- Después de que se informara la hospitalización de emergencia del Christian Nodal, que lo obligó a cancelar su concierto, su mánager reveló el porqué de esta lamentable situación, asegurando que solo son problemas intestinales. Ventaneando desmiente la razón y aseguran en vivo que todo es culpa de su suegro, el reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, por presionarlo tanto.

En las últimas horas, el intérprete de Adiós Amor encendió las alarmas entre sus seguidores y acaparó diferentes titulares luego de informarse que tuvo que ser hospitalizado de emergencia por problemas de salud. A pesar de que en ese momento no se reveló el motivo que llevó al sonorense al nosocomio, sí se publicó una imagen en la que se le podía ver recostado en una camilla, conectado a varios aparatos y con el semblante desmejorado, por lo que las dudas sobre la gravedad de su malestar se acrecentaron.

En este sentido, el publirrelacionista del intérprete de Botella tras Botella, aclaró la situación a través de un mensaje de texto para El Universal y confirmó: "Por el momento sabemos que es una fuerte infección estomacal, pero estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa". A pesar de que no es nada grave, el representante artístico reveló que el cantante de regional mexicano continuará internado hasta que se encuentre estable y fuera de peligro: "Por el momento estará hoy y mañana en el hospital hasta que los doctores digan qué procederá".

Al respecto de los compromisos profesionales del esposo de Ángela Aguilar, el mánager de Nodal confirmó que su agenda no se verá afectada, y recalcaron que el único concierto que se vio afectado fue el 2 de octubre, pero el resto de sus shows siguen en pie: "Por el momento, sólo la de mañana del palenque de Pachuca se reprograma". Cabe mencionar que en el comunicado que se publicó horas antes, se adelantó que este show será reprogramado para el próximo 14 de octubre y que los boletos que fueron adquiridos para la fecha anterior serán válidos.

Lastimosamente para el creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, y para la hija de Pepe Aguilar, la hospitalización del sonorense no es su única preocupación, ya que la madre de este, Cristy Nodal, se lanzó en contra del patriarca de la dinastía Aguilar, dando a entender que ellos tendrían mucho que ver en el estado actual de su hijo, y que son ciertos los rumores de que lo explotaría ahora que está casado con Ángela.

Y eso no es todo, pues en Ventaneado, Pati Chapoy y varios de sus conductores aseguraron que los problemas intestinales de Nodal son a causa de toda la presión que tiene, pero más que nada por su suegro, Pepe, asegurando que su canción Cuidaméla Bien lo tiene muy preocupado: "Parece que obviamente tanta tensión, tanto viaje y demás pues le cobró factura… ¿pero sabes de dónde viene tanta tensión? Del nuevo sencillo que sacó Pepe Aguilar, donde dicen que le está tirando con todo, diciéndole que se llevó a su hija, que ojalá la cuide porque él cambia de mujer como de calcetines".

Muy desafortunadamente, el hecho de que Pepe Aguilar haya decidido grabar y producir esta canción pone al joven matrimonio en una situación muy delicada. Imagínate cómo se siente en este momento Ángela, que públicamente su papá está diciendo eso. Me parece muy incongruente de parte de Pepe. Él va más allá... me parece innecesario haber hecho esta canción para subirse a un tren que no le corresponde", expresaron Pati y Mónica Castañeda.