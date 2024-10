Sin voz: 'Sale el Sol' da noticia de Paulina Mercado tras delicada cirugía y cáncer en la garganta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Paulina Mercado ha estado en todos los titulares de la prensa y medios de comunicación debido a que la propia conductora confirmó que había sido diagnosticada con cáncer. Tras haber sido sometida a una delicada cirugía en la garganta, esta mañana de miércoles 2 de octubre la famosa presentadora reapareció en su programa Sale el Sol y compartió cómo se encuentra.

La novia del galán argentino Juan Osorio grabó un video para actualizar su estado de salud, luego de que el pasado lunes fuera sometida a una intervención quirúrgica para extraerle un tumor cancerígeno en la garganta. Con dificultad para hablar ya que se encontraba muy ronca, Paulina dijo que su operación fue todo un éxito, y que por el momento solo espera su recuperación para reintegrarse a sus labores dentro del programa Sale el Sol.

Yo les quiero contar que estoy increíble. Me siento superbién, supercontenta, superagradecida con ustedes, superagradecida con toda la gente por las muestras de cariño que me dieron, superagradecida con los doctores, con el Hospital Ángeles, superagradecida con Dios", expresó emocionada Mercado.

Sobre su salud actual, la famosa exconductora de TV Azteca explicó que se encuentra muy bien de salud pues gracias a que le extirparon el tumor, ahora está libre de cáncer: "Les cuento que la operación fue todo un éxito. Me fue increíble. El tumor estaba algo grandecito, pero ¿qué creen? Lo quitaron absolutamente todo porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo, nada".

Paulina Mercado reaparece tras ser sometida a cirugía

Tal como informó Ana María Alvarado horas atrás, el cáncer de Paulina estaba encapsulado y por ello no se extendió a otras zonas: "Afortunadamente, no pasó a la tiroides, no pasó los ganglios, no pasó la tráquea. Fue súper a tiempo y nada más me quitaron, entiendo que está la tiroides y cuatro paratiroides, que son cuatro glandulitas. Me quitaron solamente una, pero mi cuerpo funcionó increíble. Ya no tengo nada", agregó Paulina.

Reiterando que está completamente sana, la comunicadora recalcó la importancia de la detección e intervención médica temprana para combatir este tipo de padecimientos. "Estoy totalmente limpia y esto es un regalo poder vivir y poder compartírselos porque siento que es importante de verdad prevenir, que sea lección, porque yo, por ejemplo, me sentía muy cansada y tenía una bolita, pero decía: ‘estoy cansada por la chamba, o bueno, estoy cansada porque me levanto supertemprano a hacer ejercicio'".

Ponía muchísimos pretextos y la bolita decía: 'bueno, pues cualquier cosa, ¿no?'… es importante siempre checarnos, pero gracias, gracias por todos sus mensajes de cariño y nada, yo espero el lunes estar con ustedes", declaró.

Finalmente, Mercado explicó que estaba grabando ese video desde casa porque ya había sido dada de alta: "Ya hablo mucho mejor, ya me puedo comunicar superbién, estoy supercontenta. Ya estoy en casita. Ayer salí del hospital y ya llegar a casa y ponerme mi pijamita ya es un apapacho distinto, pero los quiero mucho, los quiero mucho y de verdad, gracias, gracias, gracias. Tienen Paulina para mucho rato. Estoy totalmente limpia y sana. Les mando muchísimos besos. Gracias por tanto. Besos", finalizó la conductora.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento