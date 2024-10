Yuri revela que Erika Buenfil se quedó con su novio: Narra la historia de su infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una reciente entrevista, Yuri, no tuvo reparo alguno al momento de responder los cuestionamientos de la prensa sobre su relación de tres, que ella no sabía era de tres, recordando que Erika Buenfil se quedó con su novio. Al narrar la historia de su infidelidad, la reconocida 'Jarocha', mencionó que Óscar Athié las engañó a ambas y anduvo con ellas al mismo tiempo sin que la otra supiera.

La cantante veracruzana se encontró con los medios en el aeropuerto capitalino y, fiel a su costumbre, respondió a las preguntas de la prensa sobre su vida profesional, luego de haber compartido escenario con Cristian Castro. Debido a que el intérprete de Azul recientemente externó su deseo de casarse con Mariela Sánchez, a pesar de haber terminado con ella en dos ocasiones en menos de seis meses, Yuri confesó: "Déjenlo, pues si le encanta lo difícil. Déjenlo... dejen a mi amigo, pues si le encanta, está bien, pues si él es feliz ahí, ¿qué le vamos a hacer? No podemos juzgarlo. Si él es feliz, ¡qué bueno!, que sea feliz".

Y cuando le preguntaron su opinión sobre el deseo de Cristian por tener más hijos junto a la empresaria argentina, la intérprete de La Maldita Primavera comentó: "Lo que él quiera, lo que él quiera. Si está feliz con Mariela. ¡Aplauso!... ¡Aplauso a la desgraciada!". Sin embargo, la declaración más fuerte estaba por llegar, pues al cuestionarla sobre si había limado asperezas con Cristian, la jarocha reveló que 'El Gallito Feliz' ya no la sigue en redes sociales: "Yo lo veo muy contento porque yo lo sigo. Él creo que ya no me sigue… pero no importa, lo sigo queriendo, te sigo queriendo mi Cristian. No nos peleamos, y nunca me peleé con él, si acabamos abrazados el último concierto".

Erika, Óscar y Yuri. Internet

Por otro lado, la artista de 60 habló del momento cuando se enteró que uno de sus exnovios la engañaba con Érika, 'La Reina del TikTok', pues salía con las dos al mismo tiempo: "Andábamos con él mismo, las dos güerejas. Nada menso, ¿verdad? Se agarraban unas de las dos mamasotas bien guapas. Mi mamá tenía un colmillo de este pelo y se dio cuenta. Mi mamá se dio cuenta y le habló a Óscar Athié, creo, y le dijo: 'A ver, ¿qué pasó?' Sí, porque yo andaba muy enamorada, pero sí, andaba ya con ella, durante mucho tiempo anduvieron juntos".

Por último, la exinvestigadora de ¿Quién es la Máscara? brindó su postura sobre las críticas que ha recibido Ninel Conde por los cambios en su rostro, destacando que siempre va a existir quienes no tengan nada bueno que decir, sin importar que es lo que hagan: "Miren, yo creo que todos tenemos ese libre albedrío de hacer lo que queramos. Nos toca ser artistas y nos toca ser famosos. Y vamos a tener gente que nos quiera. Yo no me hago cirugías y me tiran por todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui