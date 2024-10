Ángela Aguilar vería a Nodal como “un premio”; filtran actitud prepotente de la cantante

Ciudad de México.- Hace unos días, Ángela Aguilar brindó una reveladora entrevista para Mireya Villarreal, en el programa ABC News, donde habló sin reparos sobre su relación con Christian Nodal, así como también insinuó que las cosas estarían bien entre Cazzu y el ‘Forajido’. Y si bien, las respuestas de la ‘Princesa del Regional Mexicano’ fueron directas, lo cierto es que su lenguaje corporal dio detalles sobre su amor por el cantante de Botella tras Botella.

Como es bien sabido, la influencer y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, siempre está al pendiente de los nuevos videos cargados de escándalo en el que aparezcan las celebridades y esta entrevista de la hija menor de Pepe Aguilar no fue la excepción, por lo que la especialista se las arregló para grabar un video, aunque estuviera en vía pública, donde habló un poco más sobre los sentimientos que tendría la cantante de Abrázame.

Aseguran que Ángela Aguilar vería a Christian Nodal como si fuera un "premio"

Según declaraciones de Centeno, Ángela Aguilar, se sentiría realmente como una ganadora al haber comenzado con su relación con Christian Nodal, hecho que ya de por sí la audiencia percibía cuando la intérprete de Gotitas Saladas lanzó un video de agradecimiento por ganar los Premios lo Nuestro, el cual fue captado precisamente el día de su boda, en éste la estrella del regional menciona de manera orgullosa: “yo gané” y dicha sensación prevalecería en la intérprete.

Por otro lado, la también grafóloga indicó que, el motivo por el que la gente no termina de conectar con la cantante de La Llorona es porque se desenvuelve con un aire de ligera prepotencia, hecho que es percibido de manera inconsciente por la gente debido a que suele levantar el mentón cada vez que habla, especialmente en esta entrevista, donde aparentemente se mostró a la defensiva con la comunicadora.

“Por qué a mucha gente no le convence la entrevista (…) si cuando yo te hablo tengo el mentón levantado, aunque sea mecanismo de defensa, aunque lo haga porque me siento insegura, aunque lo haga porque estoy al a defensiva, porque me siento indefensa y mi manera de defenderme es levantar el mentón, también se puede interpretar como cierta prepotencia y no quiere decir que sea una mala persona ni nada.”