Entre insultos y desacuerdos: Así sería la separación de Lu, según Paty Cantú

Ciudad de México.- Actualmente, Paty Cantú es una de las estrellas pop más exitosas de México, gracias al lanzamiento de varios de temas como es el caso de Afortunadamente no eres tú, Suerte, Corazón Bipolar, Prefiero ser su amante, Clavo que saca otro clavo, Cuenta pendiente y Goma de mascar; sin embargo, muchos años antes, la famosa y también modelo alcanzó el éxito gracias a su participación en Lu.

Como algunos recordarán, el mencionado dúo se formó allá por el año 2004, y estaba conformado por Mario Sandoval y la propia Cantú. Si bien, ambas voces lograban crear un armonía dulce y melancólica, la realidad es que las estrellas terminaron su proyecto luego de cinco años de colaboración, es decir, en el 2009, optaron por separarse y aunque se sabía que no habían quedado en buenos términos, poco se conocía del tema.

Paty Cantú cuenta su perspectiva sobre su separación de Lu

No fue sino hasta que Paty acudió como invitada al programa de Gustavo Adolfo Infante, El Momento Que Cambió Mi Destino, que se permitió hablar sobre el tema. Según las declaraciones de la intérprete el motivo por el que terminó yéndose de Lu fue porque Mario Sandoval solía tener el control de todo y aunque esto no parecía molestarle en un comienzo, conforme ella fue agarrando experiencia en el ámbito musical intentó involucrarse más con el dueto, lo que trajo diversos roces.

Por otro lado, la forma de trabajo de ambos artistas era bastante distinta, ya que, ella prefería comenzar su día laboral temprano mediante una rutina. Según lo dicho por Paty, ella solía despertar a las 09:00 horas para hacer ejercicio y alrededor de las 11:00 ya se encontraba en el estudio de grabación; pero la situación con Sandoval era distinta, puesto él llegaba hasta las 17:00, por otro lado, solía dedicar sus noches a la fiesta y terminaba por volver hasta las 05:00 a su casa.

La gota que derramó el vaso entre el dueto es que, Sandoval, no solo quería controlar la vida profesional de Cantú, sino que también se mostraba molesto si la famosa tenía alguna relación amorosa, puesto él solía insultarla afirmando que si los hombres se le acercaban a Paty era porque la consideraban una chica fácil y no la tomaban en serio. La estrella explicó: “A él (Mario) no le gustaba que yo saliera con x o con y o con z. Si un artista me tiraba la onda me decía: ‘es porque creen que eres una zo…’ pero con una palabra peor. Todo tenía que tener una connotación de provecho. Quería que cortara con este o cortara con aquel”, señaló la cantante.

Fuentes: Tribuna