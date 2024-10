Horóscopo de HOY domingo 20 de octubre 2024 por Mhoni Vidente: La suerte de tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Una nueva semana está por iniciar! Y si deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este domingo 20 de octubre del 2024, es clave que consultes con atención el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy podrás encontrar las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes de los astros!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY domingo 20 de octubre 2024: Predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo y salud

Aries

El horóscopo de Mhoni Vidente señala que será un día de gran crecimiento emocional; que posiblemente debas tomarte unas vacaciones en las próximas semanas para disfrutar.

Tauro

Tienes ganas de enamorarte de alguien, pero te da miedo abrir tu corazón y descubrir las maravillas de tener una relación formal. Todo se dará si es para ti.

Géminis

En lo que respecta al dinero, esta será una semana muy lucrativa, en la que podrías aceptar un nuevo trato que te ayudará a alcanzar las metas que tienes pendientes.

Cáncer

No hagas lo que no quieres que te hagan estimado Cáncer, porque todo en esta vida se regresa de forma rápida, aunque no te des cuente. Mucha agua, ayuda a la salud.

Leo

Una persona del pasado podría manifestarse, querido Leo y te tocará tener mucha paciencia y mucho cuidado en tu salud. Todo ocurrirá de forma rápida.

Virgo

Reflexione sobre la actitud que mantiene con el ser que más ama. Sea prudente y gaste de acuerdo con sus posibilidades en este fin de semana.

Libra

Le van a pedir su opinión para analizar un nuevo empleo, y le irá excelente. Perfecto estado físico gracias a su resistencia natural y actividad física.

Escorpio

Encontrará el equilibrio con su pareja teniendo más intimidad y hablando de esas cosas que no le gustan. Buen momento para zanjar cuestiones financieras.

Sagitario

Puede alterarse su buena marcha en el trabajo, así como muchos éxitos que sus jefes reconocerán. Sería saludable un inicio de semana en casa.

Capricornio

Sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco; eso sí, trabaje honestamente. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero en esta temporada.

Acuario

Tiene el éxito profesional asegurado este fin de mes; tendrá que tener mucho cuidado con lo que le recomiendan. Una bicicleta estática puede ser un comienzo para cambiar su vida.

Piscis

Si usas la aplicación de citas de moda, es posible que conozcas a alguien nuevo. Solo ten cuidado si lo invitarás a tu casa, ya que no todo podría salir bien.

