Luto en Televisa: Famoso cantante muere y filtran fuerte secreto que se llevó a la tumba; era gay

Ciudad de México.- Televisa y el ambiente artístico general sufrió un duro golpe hace 8 años debido a la inesperada muerte de reconocido cantante y actor, que realizó exitosas novelas y películas mexicanas. El reconocido artista falleció víctima de un infarto cuando apenas tenía 66 años y hasta la fecha siguen saliendo a la luz detalles inesperados sobre su vida personal. Recientemente una cantante filtró importante secreto que se llevó a la tumba.

Se trata de Juan Gabriel, reconocido cantautor mexicano que falleció en agosto de 2017. Recientemente la intérprete española Natalia Jiménez hizo una fuerte confesión acerca del fallecido 'Divo de Juárez' y es que aunque muchos sabían que era gay, el cantante tenía intenciones de tener un hijo con la exvocalista de La Quinta Estación. De hecho, una íntima amiga de 'Juanga' ya había filtrado información al respecto.

Él se sentía amado y él lo pedía, así como si nada, a Natalia le pidió un hijo. Él era una persona que era muy apasionado de la vida", confesó La India hace tiempo.

Sin embargo, fue hasta hace un par de días que Jiménez habló al respecto a través de una charla para el programa Venga la Alegría. La reconocida artista dijo que en su momento no se enteró del deseo del michoacano, sin embargo, aseguró que tuvieron una gran relación: "Yome enteré después que había dicho algo de que quería, de que, si hubiera tenido hijos, así de que si hubiera tenido más hijos, hubiera sido conmigo, así, y me enteré después", contó Natalia con una sonrisa nerviosa.

Natalia Jiménez confesó que Juan Gabriel quería que tuvieran un hijo

Y es que, ¡hombre haberme dicho!, me enteré después, me enteré después, pero sí, sí, sí, este yo a él pues yo lo quería mucho y me dio gusto que al final pudimos grabar algo juntos antes de que se nos fuera, porque pues es de las cosas más…, es de los momentos más lindos que recuerdo de mi carrera", añadió.

Recordando lo amable que Juan Gabriel fue con ella, Jiménez compartió que aún conserva con ella un objeto que el cantante le obsequió, e inclusive aseveró que lo usa con frecuencia. "Me regaló dos abanicos que los tengo ahí en mi casa, así, y los uso, ¿eh? O sea, no, no los tengo así como enmarcados ni nada, yo los uso, o sea, yo así, cuando me preguntan: '¡ay!, qué abanico más bonito', 'me lo regaló Juan Gabriel', así (abanicándome)", manifestó.

Cambiando de tema, la artista de 42 años dijo ser una mujer plena, ya que además del amor de su pareja, disfruta la compañía y cariño de su hija, a quien le inculca su pasión por el país azteca. "Mi hija ahorita está, estamos viviendo entre Miami y México, ¿no? Tengo que compartirla con mi papá, pero yo, o sea, cada vez que puedo yo me la traigo aquí. O sea, yo a ella la tengo así de niña, esto es un tlacoyo, ¿sabes? Para que aprenda, esto se llama pozole", detalló.

Fuente: Tribuna