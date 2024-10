Me ahorcó hasta desmayarme: Gabriela Spanic fue agredida por el actor José Ángel Llamas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este año la violencia ejercida contra las mujeres ha aumentado. De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Refugios (RNR), una institución que respalda a mujeres agredidas en el país, las usuarias que han llegado a sus albergues han aumentado en un 75 por ciento. Los golpes, amenazas e insultos constituyen el tipo de violencia más frecuente en México, según una Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH), elaborada en 2021 por el Instituto de Estadística (Inegi), sin embargo, en pocas ocasiones son denunciadas, ante el temor o la vergüenza.

El cúmulo de agresiones antes mencionadas son sólo el inicio de un grado de violencia mayor que en ocasiones desemboca en feminicidio. Cada día, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas en el país. Una de las personas que fue víctima de atentado es la actriz Gabriela Spanic, quien hizo una dura confesión durante el programa Secretos de Villanas.

En 2002, mantenía una relación sentimental con el famoso mexicano José Ángel Llamas, con quien duró dos años. Aunque el tiempo fue breve, la celebridad admitió que estuvo marcada por dolorosos episodios que aún no ha podido olvidar. La venezolana recordó que su pareja tenía una adicción a hacer ejercicio y además de inyectaba esteroides, lo cual comenzó a influir en el comportamiento de Llamas.

La situación empeoró cuando encontró al actor golpeándose en el baño. Sorprendida por lo que estaba viendo, intentó evitar que continuara lastimándose a sí mismo. Sin embargo, él reaccionó de una forma inesperada, pues se giró hacia ella y la tomó por el cuello. Spanic explicó que en el rostro de José Ángel había una expresión irreconocible y fuera de control. "Me miró con cara de loco, me agarró por el cuello y yo me caí. Me desmayé", confesó.

Duró alrededor de 15 minutos en estado inconsciente y cuando por fin abrió los ojos, estaba rodeada de paramédicos. Mientras contaba su relato, Aylín Mujica, Catherine Siachoque, Cynthia Klitbo, Laura Zapata y Sabine Moussier la escuchaban con asombro. Para cerrar, Spanic hizo una reflexión sobre este tema tan delicado. Invitó a la audiencia a dejar de juzgar a las víctimas por animarse a dar testimonio de los episodios difíciles que vivieron después de mucho tiempo. Subrayó que cada una tiene su proceso y nadie tiene derecho a cuestionarla.

