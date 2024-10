"No quiere ser señora": Niurka critica a Ninel Conde por 'arreglitos' estéticos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El marcado cambio físico de Ninel Conde ha sido tema de conversación en las últimas semanas, pues al someterse a tantas cirugías su aspecto es muy diferente a como lucía al inicio de su carrera. Una de las figuras que opinado al respecto es Niurka Marcos, quien acostumbra a dar su punto de vista de forma directa y sin importar que después sea criticada por ello.

En una entrevista reciente, la vedette recalcó que los continuos procedimientos de belleza que se ha aplicado 'Bombón Asesino' serían por resistirse a aceptar que el tiempo ha pasado, lo cual conlleva al envejecimiento. Desde su perspectiva, la actriz busca la eterna juventud, situación que después traerá mayor malestar y frustración ya que es imposible 'congelar' el cuerpo en una etapa, pues esta seguirá cambiando con los años. "Ella no quiere ser una señora", dijo.

Ninel Conde se rehusaría a ser una señora

Además, declaró con total seguridad que la cantante mexicana padece dismorfia corporal. "Probado, con evidencia", aseveró y comentó que todo sería producto de un "problema enorme de inseguridad". La cubana lamentó que Conde no sepa sacarle provecho a toda la experiencia que tiene, "que no madure, que no disfrute el paso de los años, que no convierta sus vivencias en sabiduría", aunque después se autocorrigió al decir que la famosa de 48 años no tiene mucho material con el cual trabajar, pues todos sus recuerdos "están del cul* (...) No tiene nada que enseñar de sus p*nches vivencias".

Por otra parte, recalcó que la única persona a la que logra engañar con esta situación es a ella misma, pues el público tiene consciencia de la edad que tiene Ninel. "La gente tiene consciencia. La gente no es estúpid* ni ignorante". En caso de seguir por ese rumbo, Niurka está convencida de que la audiencia terminará por detestar a la intérprete de Callados y Rebelde. A su vez, el rechazo se mezclará con burlas.

Mientras más se siga estirando, perfeccionando y camuflando, la gente más la va a detestar, por negar su naturaleza. La gente más la va a ridiculizar. Más la va a bullear y menos la va a respetar".

Niurka reflexionó y dio un consejo a todos aquellos que están acomplejados con las arrugas en el rostro. Les sugirió dejar atrás las preocupaciones por el físico perfecto y, en su lugar, disfrutar de la vida,"viajar, conocer gente, sonreír, abrazar, hacer el amor, alimentarte bien, hacer ejercicio y cuidar tu salud".

Niurka aconsejó darle prioridad a disfrutar la vida en vez de preocuparse por la apariencia perfecta

Fuente: Tribuna Sonora