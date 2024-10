Shawn Mendes dedica emotivo tributo a Liam Payne durante concierto en Nueva York

Comparta este artículo

Nueva York, Nueva York. - El cantante Shawn Mendes rindió un conmovedor homenaje a Liam Payne, exintegrante de One Direction, durante su concierto en el Teatro Paramount de Brooklyn el pasado 18 de octubre. La noticia de la trágica muerte de Payne, ocurrida el 16 de octubre en Buenos Aires, conmocionó al mundo de la música, por lo que Mendes no dejó pasar la oportunidad de recordar al artista británico con sentidas palabras y una dedicatoria especial.

Antes de interpretar su nueva canción Heart of Gold, Mendes hizo una pausa para dirigirse al público y compartir sus pensamientos sobre el fallecimiento del cantante de Strip That Down. En un momento grabado por los fanáticos y viralizado en redes sociales, Mendes describió a Payne como alguien con una energía luminosa y una mirada que reflejaba belleza y bondad.

Se sintió completamente devastador. Tuve la oportunidad de conocerlo un par de veces, y era un alma hermosa. Sus ojos brillaban, era belleza, brillando en sus ojos", dijo Mendes.

Con la voz quebrada por la emoción, continuó: "Esta noche es para él. Se trata de llorar con lágrimas a aquellos que extrañamos, pero también de celebrarlos. Liam, te amamos. El mundo está llorando por ti, hermano, y todos estamos orando por tu hijo y tu familia".

El momento fue uno de los más emotivos del concierto, que también se grabó para la próxima película de Mendes, For Friends and Family Only, cuyo estreno está previsto para el 14 de noviembre, un día antes del lanzamiento de su álbum homónimo, Shawn.

Para quien no lo sepa, Payne, de 31 años, falleció tras caer desde el balcón del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. La Policía Federal Argentina confirmó el hecho, que inicialmente fue reportado por el medio local TN Noticias. La noticia provocó una ola de tristeza entre amigos, familiares y seguidores del cantante, quien compartía un hijo de 7 años, Bear, con su expareja Cheryl.

Tras conocerse la noticia, los integrantes de One Direction, Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan, compartieron un comunicado conjunto en Instagram, en el que expresaron su dolor por la pérdida de Payne.

Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de nuestro hermano", expresaron los miembros de la banda. "Con el tiempo habrá más que decir, pero por ahora necesitamos un momento para llorar y procesar esta pérdida".

El mensaje, dirigido también a los fans, concluyó: "Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaban tanto como nosotros. Lo extrañaremos terriblemente".

El fallecimiento de Liam Payne ha dejado una huella profunda en la comunidad musical y en todos aquellos que lo conocieron. Su influencia como miembro de One Direction y como solista seguirá viva en la memoria de sus seguidores. Con el homenaje de Shawn Mendes y los tributos de sus excompañeros de banda, queda claro que Payne dejó una marca imborrable en la industria y en los corazones de quienes lo rodeaban.

