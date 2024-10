Shock en Televisa: Tras muerte de su novio, actor de 'Vecinos' se declara gay y estrena romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien se declaró abiertamente gay ante el público hace más de una década luego de la inesperada muerte de su entonces pareja, confiesa que se volvió a enamorar de un hombre increíble y habla acerca de la posibilidad de contraer matrimonio. Se trata de Eduardo España, uno de los comediantes más reconocidos en la televisión mexicana y quien forma parte del elenco principal de la serie Vecinos, transmitida por Las Estrellas.

Como se recordará, España ha actuado en telenovelas como El Premio Mayor, Tú y yo, Carita de Ángel y El hotel de los secretos, aunque también ha tenido una amplia carrera en el teatro. Su rol más destacado sin duda ha sido el de 'Germán', en la famosa serie Vecinos y también por su famoso personaje de 'Doña Márgara Francisca', una mujer que se distingue por su colorida vestimenta y su lenguaje lleno de palabras altisonantes.

Eduardo España como su personaje de 'Germán' en 'Vecinos'

En su encuentro con la prensa, en una entrevista publicada en el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes, el actor primero fue cuestionado acerca de si participaría o tenía conocimiento del documental que la familia del fallecido Octavio Ocaña (quien dio vida a 'Benito Rivers' en Vecinos y fue asesinado en 2021) prepararía para abordar su muerte, a lo que respondió: "Me estoy enterando apenas, claro que sí pero no estaba enterado. Mira, todo lo que sea apoyar a la familia, por supuesto", dijo.

España señaló que estaba grabando un spin-off de la famosa serie Vecinos, producido también por Elías Solorio, sin embargo, aseguró que de momento no puede compartir más detalles del elenco ya que será un proyecto exclusivo para los suscriptores de la plataforma ViX (propiedad de Televisa-Univisión). Posteriormente, reporteros le preguntaron al actor acerca de su vida sentimental y él se dijo muy feliz y enamorado, ya que actualmente tiene una relación con un hombre "maravilloso".

"Acabo de cumplir 10 meses con mi pareja y ha sido muy bonita experiencia", comentó. "(Ha sido) Maravilloso, a él le gusta siempre mantenerse alejado del público y lo he respetado muchísimo para que no sea ahí una verdulería con todos los chismes y todo pero estamos súper contentos", mencionó. Incluso, señaló que ya se han ido de vacaciones juntos: "Me fui a Puerto Vallarta, nos fuimos 11 días a mi departamento y luego a la Guelaguetza en Oaxaca. La hemos pasado muy bien, siempre un poco de trabajo y descanso, equilibrando", compartió el histrión.

Muy feliz de estar trabajando y estar enamorado", compartió España ante la prensa.

Finalmente, sobre si le gustaría casarse, fue contundente: "No, qué mejor ritual que el tiempo presente, el aquí y ahora". Y sobre si alguna vez lo verán entregando el anillo, el actor bromeó y dijo entre risas: "Pues, híjole... no creo que te avise, a menos que haga algo nopor o algo no sé". Y aunque insistieron sobre el tema, preguntándole si le gustaría formalizar, el actor fue claro y expresó: "Yo creo que es algo interno, así estamos bien hasta ahora y... maravilloso", concluyó.

¿Cómo murió su expareja?

Como se recordará, hace más de una década el actor de 53 años de edad decidió salir del clóset públicamente, luego de hacerlo con su familia a los 26 años. En el momento en el que decidió sincerarse, su pareja Ranferi Aguilar de entonces 28 años estaba al borde de la muerte por una neumonía que le trajo muchas complicaciones de salud. Lamentablemente, falleció poco después. Según las declaraciones que el comediante originario de Guadalajara, Jalisco ha hecho al respecto, este proceso de duelo fue "muy doloroso" para él, pero hizo que se sincerara ante el mundo.

Eduardo España y Ranferi Aguilar (QEPD)

