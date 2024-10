¿Terminaron? Tras 5 años de relación, novia de José Eduardo Derbez da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para los amantes del mundo de la farándula, el apellido Derbez no resulta indiferente, sino por el contrario, esta familia siempre se encuentra dando de qué hablar, ya sea por sus nuevos proyectos o por lo que ocurre en sus vidas personales. Un ejemplo de ello es el de José Eduardo, quien hace unos meses le dio la bienvenida a su primogénita, la pequeña Tessa, bebé que concibió de la mano de su novia, Paola Dalay.

La vida de José Eduardo Derbez ha estado bajo escrutinio público desde que era tan solo un niño, puesto es hijo de las estrellas de televisión, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes si bien mantuvieron una relación amorosa estable a comienzos de los años 90, también tuvieron una separación bastante tormentosa que afectó los primeros años de la vida del ahora conductor de Miembros del Aire.

Mucho se llegó a hablar de las veces en las que la denominada ‘Queen de las Telenovelas’ no permitió que José Eduardo no viera a Eugenio e incluso, el comediante, intentó tomar todo esto de manera graciosa, al invitar a Victoria a hacer un sketch en su programa XHDRBZ en el que precisamente ambos se burlaron del hecho de que la actriz de Simplemente María y Corona de Lágrimas lleva a su hijo cubierto con una bolsa de papel para que su progenitor no lo vea.

Sin embargo, la vida de José Eduardo Derbez resultó ser bastante distinta una vez que creció, puesto desde hace algunos años mantiene una relación estable con su novia, la modelo Paola Dalay, hecho que la propia influencer de moda celebró a través de su cuenta oficial de Instagram, puesto este domingo 20 de octubre, ambos cumplen su quinto aniversario de relación, pero no solo eso, éste es el primer año que lo festejan en compañía de su querida hija, Tessa.

“Mi amor, hoy se cumplen ya 5 años de estar a tu lado, cosas que no me imaginé vivir, las estoy viviendo contigo. Hace 5 años que respondí ese mensaje, jamás me imaginé llegar a tener lo que tenemos hoy, una familia hermosa. Gracias por darme lo más bonito, nuestra hija. Wow, es un aniversario tan diferente… no sabes cómo te amo y lo feliz que me haces. Gracias por ser la mejor pareja y el mejor papá. Te amo con todo mi corazón, con todo menos con miedo”, indicó la joven.

Paola Dalay dedica conmovedor mensaje a José Eduardo Derbez

Créditos: Instagram @paoladalay_2203

Por otro lado, José Eduardo Derbez mostró el gran amor que siente por su pareja y no demoró en responderle con un breve, pero enternecedor mensaje: “Ay mi amor gracias a ti por estar siempre y por ser la mejor te amo, te amo y siempre con todo menos con miedo”. Cabe aclarar que algunos miembros de la familia reaccionaron a la felicidad de la pareja, entre ellos se puede mencionar a Alessandra Rosaldo, madrastra del actor de Mi tío, quien se mostró emocionada por este logro en la vida de ambos.

