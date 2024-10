Tras rumores del 'matrimonio' de Erik Rubín con Mónica Noguera, Andrea Legarreta reaparece

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación en febrero del año pasado, comenzaron a surgir diversos rumores que vinculaban amorosamente a ambos famosos con otras personas. Por un lado, al exTibiriche se le acusó de mantener una relación extramarital con el miembro de Kabah, Apio Quijano, debido a un beso que ambos se dieron en los 90’s Pop Tour. Por el otro, la conductora de Hoy fue señalada por tener un amorío con un ejecutivo de Televisa.

Si bien, la ahora expareja se ha defendido mutuamente y ambos han asegurado que no hubo juego sucio en el final de su relación y que, lo que en verdad pasó fue que se separaron a petición de su terapeuta matrimonial con la finalidad de definir si realmente querían continuar juntos, la realidad es que los rumores no han dejado de aparecer, tal y como ocurrió en los últimos días cuando trascendió la noticia de que Erik Rubín no solo mantendría una relación con Mónica Noguera, sino que incluso estarían camino al altar.

Es bajo este contexto que Andrea Legarreta reapareció a través de sus redes sociales y envió un poderoso mensaje en su cuenta de Instagram, aunque nada tenía que ver con la situación de su ahora exmarido, sino que estaría vinculado a su prima Alejandra, quien hace un tiempo padeció cáncer de mama. La participante de Vaselina aprovechó que el día de ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra dicha enfermedad.

En su mensaje, la famosa mostró toda la admiración que siente hacia su prima, así como también le señaló el lado esperanzador de continuar con vida: “Hoy 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, quiero dedicar esta publicación a todas las mujeres que están o han estado en la lucha. Las abrazo con toda mi admiración y respeto. Y hoy especialmente, me dirijo y te honro a ti mi Ale preciosa”, declaró Legarreta.

“Te amo infinito primita hermosa. Aplaudo de pie a la mujer que eres en todos sentidos, admiro profundamente tu amor a la vida, tus ganas, tu fortaleza y la certeza de que eres una ganadora y vaya que lo eres”, indicó Andrea.

La famosa continuó su mensaje resaltando las diversas pruebas que “Ale” tuvo que atravesar durante su lucha contra el cáncer de mama, así como la larga vida que tiene su prima por delante: “Tomaste el control de tus emociones y seguiste con el amor y la certeza de que tienes un largo camino por andar, historias y recuerdos por construir, lugares que conocer, risas por reír, música por bailar, amores que abrazar y sueños por cumplir”, detalló.

