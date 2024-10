¡Adiós al Garime! Karime Pindter rechazaría a Gala Montes; la ve como un amiga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM) concluyó con el triunfo de Mario Bezares, la realidad es que quienes son consideradas como las verdaderas ganadoras del reality show, son Karime Pidnter y Gala Montes, quienes durante su estadía dentro de la mansión, lograron ganarse el cariño del público gracias a su autenticidad e incluso el valor que la actriz de El Señor de los Cielos mostró al enfrentarse a Adrián Marcelo, influencer acusado de ejercer violencia de género, dentro del reality show.

Por otro lado, los fanáticos del reality show descubrieron que ambas mujeres tenían una gran química en pantalla, por lo que, lo que comenzó como una broma por parte de Karime y Montes, prontamente se convirtió en una fuerte tendencia en redes sociales, donde la gente solía crear ‘edits’ de ellas juntas en el interior de la Casa. Los rumores no hicieron más que fortalecerse después de que terminó el concurso, puesto ambas llegaron juntas a los foros de Hoy, lo que dio a entender que pasaron la noche luego de la gran final juntas.

Si bien, las dos han mantenido el ‘bromance’ y hasta se han besado en público, así como también han sido vistas juntas en noches de fiestas y la propia Beba Montes (hermana y mánager de Gala) llegó a insinuar en sus redes sociales que ambas estaban juntas, la realidad es que esto no es así y la propia Karime tuvo que desmentirlo a través de su última entrevista, la cual brindó para el amigo de Adal Ramones, Yordi Rosado.

Y es que, uno de los temas principales de la sesión de preguntas y respuestas fue si ella y Gala tenían una relación, a lo que Pindter declaró que todo ocurrió de manera bastante curiosa, ya que, dentro de la Casa, nunca se percataron de la gran química que tenían y que fue una gran sorpresa para ellas saber que el público no hacía más que emparejarlas: “Nunca, en el programa nunca nos dimos cuenta. Química, sí hay química pero así de ‘no manches me muero por ti mamacita, ahorita que salgamos todo’. O sea amistad padre, llevarnos bien. Sí agarrarnos de la mano y te quiero mucho y química. Química de amistad, no química sexual”, indicó Pindter

.El discurso del segundo lugar de LCDFLM continuó resaltando que sentía una profunda admiración por su amiga y aunque sí llegaron a besarse y existe una tracción, lo más importante para ella es su amistad. Por otro lado, Karime señaló que considera que una relación entre ambas no podría funcionar, dado a que se llevan casi una década de diferencia y no le agradaría perder a Montes por tener un amorío con ella.

“Como química de admiración y de ‘te quiero’ y sí, estás guapísima (…) Salimos (de la Casa) y que el Garime, pero nunca sentimos eso o sea si nos dábamos un besito y padrísimo el beso. Y si hay atracción, si hay admiración, si hay cariño, pero es algo que nunca me había pasado o sea como que hay una amistad primero que nada (…) Me da miedo perder la amistad que ahora sí es mi colágenote. Yo le llevo casi 10 años, si es mucha diferencia de edad”, se sinceró la estrella de ‘Acapulco Shore’.

