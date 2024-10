Andrea Legarreta se divorcia de Erik: Tras 'confirmarse' infidelidad, la actriz se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores sobre una presunta boda con Mónica Noguera, y que actor de Televisa en pleno programa confirmara la presunta infidelidad del cantante y actor, Erik Rubín, hacía la que fue su esposa por más de 20 años, la presentadora Andrea Legarreta, recientemente la conductora del programa Hoy ha decidido confesar la verdad de su actual relación y revela que oficialmente se divorciarán.

Hace un año y medio que los padres de Nina y Mía Rubín Legarreta confirmaron su separación, y se han visto envuelto en un sin fin de rumores a raíz, como el hecho de que presuntamente sería la presentadora de Imagen TV la tercera en discordia y la que originó su separación. Aunque todos los involucrados negaron rotundamente estas declaraciones, 'El Coque' Muñoz lo confirmaría al señalar que la propia Mónica le habló de su boda con Erik: "Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica, le hablé a Mónica y ¿sabes qué me dijo?: 'Deja que acabe Jesucristo Superestrella'".

Ahora, tras estas fuertes declaraciones en vivo de Imagen Noticias, la también actriz de obras de teatro como Vaselina, en un encuentro con los medios de comunicación al salir de Hoy, reaccionó al tema, asegurando que Muñiz estaba equivocado y solo habría hecho una broma, porque no es verdad lo dicho del intérprete de Happy: "Yo creo que estaba bromeando porque no, no es así. La verdad, creo que si Erik tuviera una nueva pareja, estaría padrísima Mónica, porque Mónica es encantadora, es una tipaza, pero no, no es así, absolutamente no".

Legarreta destacó que en caso de que fuera cierto, tanto ella como sus hijas sabrían desde hace tiempo, confesando que el domingo 20 de octubre salieron a comer y al hablar con las niñas se rieron al respecto de estos rumores, negando que hubiera una relación entre Erik y la expresentadora de Sale el Sol: "No es ningún tema serio, porque no es real, y en caso de que hubiera sido así, nos hubiéramos enterado antes que el Coque. Ni Erik ni yo tenemos algo serio, estable, ni saliendo ni siquiera. A lo mejor él, tal vez, pero quedamos en que si tenemos algo con alguien, nos lo vamos a compartir, entonces yo creo que el Coque los choreó o lo chorearon a él".

Con respecto a eso, le preguntaron si tenía un mensaje para 'El Coque' por andar diciendo esas cosas, a lo que ella solo dijo que lo quiere mucho y que de seguro esos informes se los dijeron de broma, o que él estaba bromeando, porque también duda que su colega diga esas cosas tan a la ligera: "No todos los chismes no son reales, o que a veces a nosotros nos involucran en chismes que no son reales, y al final el tiempo es el que sale a darnos la razón".

Finalmente, la colega de Galilea Montijo señaló que ya se ha platicado sobre firmar el divorcio tras casi dos años separados, mencionando que ya está todo, pero que no han podido hacer los movimientos para firmarlo, por su ocupaciones, pero es un hecho que van a firmar el divorcio: "Platicado está, porque tenemos más de un año y medio que tomamos está decisión, pero la verdad, los tiempos encimas, situaciones familiares, de trabajo, y como que ha pasado a segundo plano, pero bueno ese es el siguiente paso y te lo digo tranquila".

Fuente: Tribuna del Yaqui