A 2 años de su ruptura, Gerard Piqué lanza indirecta a Shakira; insinúa que ella miente

Comparta este artículo

Madrid, España.- Al menos que en los últimos 2 años te hayas mantenido lejos de Internet y hayas ignorado todo lo relacionado a los medios de comunicación, es posible que te hayas perdido de una de las rupturas más mediáticas y escandalosas de la historia reciente, de la cual se derivaron varios memes, videos de burla y hasta salieron canciones y hasta récord Guinness, se trata de la separación de Shakira y Gerard Piqué.

Como es bien sabido, la pareja formada por estos dos famosos duró aproximadamente una década, en la que la cantante de éxitos como Las caderas no mienten se dedicó de lleno a su familia, mientras que Piqué estuvo entregado a su carrera profesional como jugador del Barcelona. Es bajo este contexto que cuando salió a la luz que ambos habían tomado la decisión de separarse, la prensa no tardó en realizar sus investigaciones para determinar las causas.

Piqué da declaraciones tras la ruptura con Shakira

Créditos: Internet

A pocos días de que salió el comunicado sobre su ruptura, diversos medios de comunicación destaparon que la causa tenía nombre y apellido, y se llamaba Clara Chía, una modelo de Kosmos, de 22 años de edad con quien el atleta había mantenido una relación amorosa por algún tiempo, sin que la cantante de Te Felicito se enterase. Como ya es bien sabido, la pareja se convirtió en una burla, mientras que los fanáticos de Shakira no tardaron en brindarle todo el apoyo posible.

Después de su ruptura, la colombiana le escribió varias canciones a Piqué en las que desbordó todo su talento y furia en contra del originario del Barcelona, en las que puede destacar Monotonía, TQG, pero sin duda la más famosa y reveladora fue BZRP Music Sessions, Vol. 53, la cual le valió varios reconocimientos a Shakira y a Bizarrap (DJ y productor con quien lanzó la canción) en la que contó varios detalles sobre su separación.

Es bajo este contexto que, a 2 años de su ruptura, Piqué brindó una entrevista para el medio de CNN en donde si bien no habló directamente de Shakira, sí dio una declaración que fue vista por el público como indirecta para la colombiana, en la que insinuó que, en este tiempo, no se ha hablado sobre la verdad detrás de su separación, así como también aseguró que él y su familia han sido víctima de acoso por parte de los fans.

“La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido”, comenzó a declarar Piqué.

El famoso dejó en claro que en estos dos años, su familia se ha mostrado como su punto de apoyo, puesto son ellos quienes saben lo que realmente ocurrió con Shakira: “Lo mejor es que esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad, entiendo que todo el mundo tenga un punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra”, sentenció el atleta.

Fuentes: Tribuna