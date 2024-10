Cayó en alcoholismo: Hallan muerta a protagonista de Televisa tras ataque de tos y destapan secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy, quien estuvo por años en Televisa en diferentes programas como Miembros al Aire y la serie 40 y 20, revela que cayó en una oscura etapa en la que se hundió en el alcoholismo luego de un tóxico romance con una famosa protagonista de telenovelas, quien lamentablemente falleció hace casi 11 años bajo extrañas circunstancias. Se trata de Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien reveló cómo una relación con Karla Álvarez lo llevó a tocar fondo.

La actriz, quien fue encontrada sin vida en su residencia en la CDMX el 15 de noviembre del 2013, sostuvo un intenso amorío con el conductor en el 2001, cuando los dos participaban en el reality show Big Brother en Televisa. Esta tormentosa relación, la cual sucedió antes de que el actor conociera a su actual pareja y madre de sus tres hijas, se volvió bastante tóxica e hizo que 'El Burro' cayera en vicios.

Karla Álvarez (QEPD) y 'El Burro'

En una dinámica de preguntas en su canal de YouTube, en la que publica sus entrevistas a diferentes personajes del medio artístico, el presentador respondió todas las inquietudes del público. Van Rankin hizo una fuerte revelación acerca de la fallecida actriz cuando fue cuestionado sobre porqué se peleó con Arath de la Torre. "No me peleé, de hecho estoy muy agradecido con él pues gracias a él conocí a mi mujer, a Magda. Yo andaba con una mujer que en paz descanse, Karla Álvarez".

Sobre su romance con la famosa actriz de telenovelas, Van Rankin ya ha declarado en el pasado que este fue muy tóxico y que terminaban y volvían con frecuencia, lo que lo hizo a él caer en una depresión fuerte. "Cortamos varias veces y yo me metía en una depresión terrible y en una de esas depresiones, hace como 18 años, yo sí estaba tirado en el alcohol y hacía muchas tonterías, la iba a espiar... he cometido errores y sufría más porque la veía saliendo con cuates, entonces fue una depresión terrible".

"Un día entró Arath, quien era uno de mis grandes amigos en ese momento, me vio tirado en mi cama con una depresión, me levantó de los pelos, me metió a la regadera y me dijo: 'vámonos al Condesa DF' a un bar ahí, había fiesta de una amiga o amigo de él y ahí conocí a Magda, la madre de mis hijas... de ahí p'al real estoy con ella. Imagínense como quiero a Arath por esas cosas", reflexionó el actor, sin embargo, aseguró que con el tiempo su amistad se vio afectada.

"De repente empezó a haber un distanciamiento normal cuando yo salgo de Hoy y él estaba en otros lados", dijo. El punto de quiebre sucedió poco antes de que Arath ingresara a La Casa de los Famosos 2, sin embargo, aseguró que lo buscará porque quiere reconciliarse con él. "Un día me habló y me dijo: 'oye cab... ¿por qué ya no me pelas? Una amistad hay que regarla sino se seca'. Ahí tenía razón Arath pero le dije 'cab... no te pases', así que yo reciba llamadas tuyas tampoco cab... Ahí fue cuando entró a la Casa y distanciados nada más. Si nos vemos nos saludamos pero no es lo mismo de antes. Lo voy a buscar", concluyó decidido.

Muerte de Karla Álvarez

Como se recordará, Álvarez fue encontrada muerta por su empleada doméstica en su casa en la CDMX. La villana de telenovelas, quien participó en proyectos de Televisa como María Mercedes, Mi querida Isabel, La Mentira, Alma Rebelde y Qué bonito amor, tenía apenas 41 años al momento de su fallecimiento, el cual dejó muchas preguntas. Aunque inicialmente se dijo que la causa de su deceso había sido un paro cardiorrespiratorio causado por diversos trastornos alimenticios como bulimia y anorexia, esto luego cambió.

Karla Álvarez (QEPD)

Según varios reportes que surgieron después de su muerte tras consultar su acta de defunción, Álvarez en realidad habría fallecido de una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral. La actriz mexicana llevaba varios días con problemas de salud, pues mencionaron que sufría de tos y fiebre. Cuando se sentó a comer ese 15 de noviembre del 2013, la actriz habría sufrido un fuerte ataque de tos, el cual le quitó la vida.

