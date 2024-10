Clavadista olímpico y exfutbolista del América, parte de los nuevos atletas de 'Exatlón'

Ciudad de México.- La nueva temporada de Exatlón México está a la vuelta de la esquina, pero antes los televidentes tuvieron la oportunidad de presenciar la segunda parte del Draft Colosal y conocer quiénes serán los nuevos atletas que formen parte de la competencia. En la primera parte de esta selección, Rafa Polinesio y Myrtha Constant fueron los primeros dos aspirantes eliminados de estos programas denominados Exatlón: Fuerzas Especiales.

El domingo 20 de octubre se definieron a los deportistas que estarán en la presente edición de este proyecto deportivo y que pasarán a unirse a los equipos rojo y azul respectivamente. Por parte de los hombres destacan personalidades como la del clavadista olímpico, Kevin Berlín, y la del futbolista Mario 'El Mono' Osuna, quien ha vestido la playera de distintos equipos de la Liga MX como Mazatlán FC, Club América y Bravos de Juárez. Jorge Olivera completa la terna varonil.

Mientras por el lado femenil la basquetbolista profesional y seleccionada nacional, Paulina Menchaca, además de la exponente en lucha grecorromana, Fátima Rojas, y finalmente Ingrid Treviño, quien es veterinaria de profesión, son parte de la nueva generación de mujeres que estarán en las pistas y circuitos del reality show de TV Azteca. Hasta el momento no se han anunciado a las leyendas que acompañarán a estos nuevos participantes.

Ellos son los nuevos atletas de 'Exatlón México'

Otros aspirantes que se disputaron un lugar fueron Benyamin Saracho, Roberto Eguía, Paula Gutiérrez y Yassiel Ledesma, la cual terminó por abandonar la competencia tras sufrir una aparatosa lesión en la rodilla al caer hacia el agua del estanque en uno de los circuitos, lo que impidió ponerse de pie. Ernesto Cázares la auxilió y la llevó hasta donde estaban los paramédicos para que la examinaran detenidamente.

Yassiel, lo siento mucho, lo siento muchísimo, vi cómo te entregaste, me han platicado cuánto querías esto, cuánto lo soñaste, cuánto lo esperaste. Te vi lanzarte como lo hacen los campeones y en verdad lo siento. Los médicos me han dicho que es necesario valorar esa lesión en el hospital, que por ahora no puedes continuar en la competencia, tendrás que atenderte", fue el mensaje de Antonio Rosique para la deportista.