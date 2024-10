Daniela Magún pone en su lugar a Ricardo Peralta en 'Netas Divinas' y Televisa lo celebra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Ricardo Peralta asegurara que él se olvidó de quién era realmente y de sus valores, en el más reciente programa de Netas Divinas, la reconocida cantante y presentadora del programa, Daniela Magún, acaba de hacer un duro comentario en el que lo puso en su lugar al polémico influencer, por lo que los espectadores de Televisa no dudaron en celebrarla la manera en la que le dio un revés sin crear conflicto.

El paso de Ricardo por La Casa de los Famosos México fue de los más polémicos en las redes sociales, pues de pasar a ser el más amado, salió siendo de los más odiados, e incluso usaron su imagen en redes sociales para escribir la leyenda: "Lo gay no quita lo machista y misógino". Es por este motivo que a su salida ha querido justificarse sobre sus actitudes y comportamientos, disculpándose por olvidar quien era realmente.

Recientemente, tuvo una participación en el programa femenino de Univisión, en el que le aseguró a Galilea Montijo y al resto de las presentadoras que que está evolucionando en esta situación, y ahora comprende muchas cosas que no debió de haber hecho o dicho: "Hubo un Ricardo antes, un Ricardo en, un Ricardo después… El anterior. ¿No les ha pasado que de pronto dices: 'Si me pasa esta situación, yo sé qué voy a hacer?' Y cuando pasa, no haces nada. Te quedas ahí".

Ricardo en Netas Divinas. Canal de YouTube de Univisión

Tras esto, mencionó que él pensó que no era más que un mueble que estaba pasando desapercibido, pero que "Luego me enteré del des...e que hice y también dije, discúlpenme por favor, voy a aprender y estamos en ese proceso". El exparticipante de MasterChef Celebrity, declaró una vez más que no era él mismo: "Me arrepiento muchísimo de este tan sonado pacto patriarcal. Por mi supervivencia, dejé pasar muchas cosas por alto".

Ante esto, señaló que adentro uno se olvida de las cámaras y no es consciente de muchas cosas, que los valores y todo se ven como distorsionados, a lo que Daniela, integrante de Kabah lo interrumpió con gran calma, sin atacarlo, pero destrozándolo al señalar que: "si se te olvidan tus valores, tal vez nunca fueron tus valores realmente". Como era de esperarse, Peralta quedó un momento en shock y simplemente siguió con sus comentarios.

A través de X, anteriormente conocido como Twitter, hubo comentarios como que era un "nefasto" y un "pin... naco", declarando que solamente se está tratando de justificar, con comentarios como: "Es más fácil fingir delirio que aceptar tus errores. Digo ya la cag..., acepta que hiciste mal, yo creo que la gente le tiraría menos hate si aceptara todo lo que hizo adentro de LCDF" y "Cree que de tanto repetir la misma mentira se convertirá en verdad".

Fuente: Tribuna del Yaqui