De esto está compuesta la ‘cocaína rosa’, la cual encontraron en autopsia de Liam Payne

Buenos Aires, Argentina. - La muerte del cantante británico Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction, dejó a millones de fanáticos en estado de shock y luto. El artista de 31 años fue hallado sin vida el pasado 16 de octubre tras caer del balcón de su habitación en el Hotel CasaSur Palermo, en la capital argentina.

El fallecimiento, inicialmente atribuido a una caída desde el tercer piso del hotel, está rodeado de incertidumbre y preguntas, ya que un informe parcial de la autopsia reveló un cuadro de abuso de sustancias, así como múltiples lesiones graves.

De acuerdo con un comunicado obtenido por Telemundo, la policía fue alertada por una llamada al 911 en la que se informaba sobre un huésped “en estado agresivo” y posiblemente bajo la influencia de drogas o alcohol.

Tenemos un huésped sobrecargado de drogas y alcohol. Está rompiendo toda la habitación y tiene acceso a un balcón. Necesitamos ayuda urgente porque tememos que pueda hacerse daño", señaló el empleado del hotel en la llamada de emergencia.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y la policía, Liam fue encontrado sin signos vitales tras caer al vacío.

Momentos más tarde, la Fiscalía Nacional de Argentina confirmó que Payne falleció debido a “politraumatismos y hemorragias internas y externas” provocadas por el impacto de la caída. El cuerpo del cantante presentaba más de 25 lesiones, incluidas algunas en el cráneo, que contribuyeron a su muerte.

Asimismo, el informe toxicológico reveló que Payne tenía en su organismo varias sustancias, entre ellas crack, benzodiazepinas y una mezcla conocida como “cocaína rosa” o “tusi”, que contiene compuestos como ketamina, MDMA y metanfetaminas.

¿Qué es la cocaína rosa o “tusi”?

El “tusi” es una droga sintética cuyo nombre original proviene del compuesto 2C-B, un alucinógeno desarrollado en la década de 1970 por el químico Alexander Shulgin. Aunque en sus inicios se comercializó como una droga de élite en clubes nocturnos europeos, actualmente contiene una mezcla de varias sustancias psicoactivas, como ketamina y cafeína, con poco o nada del compuesto original.

Lo cierto es que el consumo de esta droga ha crecido en círculos recreativos, y su combinación con otros estupefacientes representa un grave riesgo para la salud, como quedó evidenciado en el caso de Payne.

De esto está compuesta la ‘cocaína rosa’, la cual encontraron en autopsia de Liam Payne. Foto: Internet

Aunque la autopsia preliminar señala que el músico estaba solo en el momento de la caída, la Fiscalía calificó su muerte como “dudosa e indeterminada”, lo que indica que las circunstancias exactas siguen sin esclarecerse completamente. Los investigadores sugieren que una crisis emocional y el abuso de sustancias podrían haber sido factores determinantes en el trágico desenlace.

La noticia de la muerte de Liam Payne sacudió al mundo del entretenimiento y dejó devastados a sus seguidores, quienes aún intentan asimilar la pérdida. Liam había sido visto por última vez a principios de octubre en Argentina junto a su novia Kate Cassidy, interactuando de manera amistosa con sus fans.

A través de redes sociales, los seguidores de One Direction y amigos del cantante han expresado su tristeza. "El mundo perdió a una estrella. No puedo creer que ya no esté", escribió un usuario en Twitter.

Ahora, mientras la familia del cantante y las autoridades continúan las investigaciones, el público despide a un ícono de la música pop, cuyo trágico final ha dejado un vacío irremplazable.

Fuente: Tribuna