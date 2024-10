¡Es gay! Tras romance con jovencito, conductor de Televisa hace íntima confesión en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido conductor de Televisa, quien durante sus inicios trabajó para TV Azteca, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que hace poco hizo una íntima declaración en pleno programa en vivo, que dejó en shock a todos los televidentes. Se trata del conductor Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien este 2024 dio mucho de qué hablar por contar detalles de su vida sentimental.

A inicios de este 2024 el exintegrante de Ventaneando confesó su amor por otro hombre tras haber admitido públicamente en los últimos años que era homosexual. Hace un tiempo el presentador declaró que durante su juventud tuvo romances con mujeres e incluso embarazó a una francesa que conoció en Canadá, declarando que hace poco se encontró con su hijo. Mientras que en el mes de febrero confesó que estaba muy enamorado de su entonces pareja, quien era 40 años menor que él.

"Gracias a todos y si me van a criticar, critíquenme, y si me van a aplaudir, apláudanme... Ahora que fui a León todos de: 'ándale, ya te vi, qué juvenil te ves'", dijo al hablar de su idilio. Sin embargo, semanas atrás Origel compartió con su compañera Martha Figueroa que esta relación ya había llegado a su fin: "De repente uno se emociona, pero luego pues se te va y ya. Ni modo de seguir así. Yo estoy contento solo, con mis perros", dijo.

Pepillo Origel y su supuesto exnovio

Mientras que en el más reciente capítulo del programa Con Permiso, Origel hizo fuertes declaraciones acerca de su vida sexual. Resulta que el reconocido periodista originario de León declaró ante la audiencia del Canal Unicable que jamás había estado en un hotel de paso o motel, lo cual sorprendió a Martha. Los conductores estaban hablando sobre el estreno de una obra para el próximo 14 de febrero y ella apuntó:

Espero que estemos en algún motel, no ahí en el teatro ¿no se te antoja? qué padre, mejor que estar en el teatro".

En tanto que Origel contestó: "¿Para que motel si yo tengo mi casa?" y ella replicó "Qué aburrido eres". Finalmente, Juan José se declaró ante las cámaras: "Fíjate que yo nunca he ido a un motel". Figueroa estalló ante la confesión de su amigo y dijo: "¿Qué me estás diciendo? me muero, detengan este programa, no voy a seguir hasta que me des una explicación". "Te lo juro, nunca he entrado a un motel", replicó Pepillo.

La conductora le dijo a su colega que su misión de ahora en adelante era entrar a un motel y admitió: "Yo he ido cuatro mil veces, o sea ¿cómo? padrísimo, padrísimos, tienes que ir". Pepillo cuestionó la limpieza de estos lugares: "¿Sabes que me da asco?". Y luego lanzó una petición a los televidentes: "Por ti voy a ir a ver, por favor si alguien me puede llevar". Mientras que Martha afirmó que Pepillo ya tenía con quién ir a un motel: "Ya sé quién, 'sabes quién' llévalo, que le presten coche, pero llévenlo".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable