Fue exorcisada: Exactriz de Televisa afirma fue poseída y hace dura confesión en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado 50 años en Televisa, recientemente la reconocida actriz y cantante, Olivia Collins, recientemente ha dejado sorprendido a más de uno, debido a que en una entrevista con Venga la Alegría y otros medios de comunicación, en el que afirma que fue poseída por "entes oscuros", por lo cual tuvo que ser exorcisada, tras lo cual hizo una dura confesión de ese momento.

Collins debutó en los foros de la empresa San Ángel, de la mano de grandes melodramas como Angélica, Dulce Desafío, María José, y formando parte de diferentes programas exitosos, como el matutino de dicha televisora con su reality, Las Estrellas Bailan en Hoy, de la cual salió por una condición médica que le impidió seguir. Y ahora, en medio de uno de sus momentos de mayor éxito en teatro, acaba de hacer inesperada confesón.

Durante la alfombra roja de Las Novias de Travolta, aceptó dar entrevista a los medios, que comenzaron a cuestionarle sobre ese exorcismo que confesó que se realizó hace varios años, a lo que primero entre risas declaró: "Eres, pero eres, un cabr...", pero aceptó sincerarse asegurando que depende de cada persona: "Eso depende de todas las personas, yo tengo una energía, una frecuencia, de alguna manera mi frecuencia energética conecta con otros planos, planos de luz, y si mi energía está baja, conecto con planos de la oscuridad, porque tengo un, no sé si es un don

Tras esto, declaró que ella ha enfrentado muchos momentos en su vida en el que cae en esas malas energías y a veces es tan intensa la manera en la que se llena de tantos seres malignos que ha hecho estos rituales espirituales: "Pues sí, en momentos de mi vida difíciles, yo tenía una frecuencia no óptima, y bueno, tengo canales abiertos de los chacras que eso jala ciertas energías, ciertos entes de la oscuridad entes que no saben que murieron, entes que están en el limbo, y también he conectado con entes de luz".

Era algo bastante oscuro, bastante negativo, y bueno sí llegó afectarme mucho, físicamente, mentalmente, espiritualmente, pero, pues tuve creo que la actitud y la opción de que no era por ahí, que tenía que cambiar yo, por mí para mí, primeramente, para cambiar toda esa frecuencia energética que tenía para elevarlo y no estar en ese plano", agregó.

Y mira, aquí estoy radiante, feliz, empoderada, me amo, me quiero, tengo amor propio, tengo trabajo, me encanta lo que hago, y bueno, es un tema muy especial, muy difícil, pero que pasa

Fuente: Tribuna del Yaqui