Fue vetada y cayó en desgracia: Actriz de Televisa hace una dura confesión de su despido

Ciudad de México.- Después de verse vetada de Televisa, reconocida actriz de melodramas habló de como cayó en desgracia por los malos momentos que atravesó al verse desempleada, ahora, Alejandra Ávalos, la 'víctima' de esta mala pasada, brindó una entrevista para Venga la Alegría y varios medios de comunicación, en la que se sinceró e hizo una dura confesión sobre lo que pasó en esos momentos de su vida.

Con 44 años en el mundo del espectáculo, Alejandra ha formado parte de grandes producciones melodramáticas, siendo protagonista de El Padre Gallo, y villana en Tal Como Somos y Tiempo de Amar, volviéndose una de las actrices más famosas y queridas de la industria. Sin embargo, para desgracia de Ávalos, hubo problemas de ego y un par de sus colegas actrices aparentemente movieron sus influencias para conseguir que fuera vetada por varios años de la televisora.

Según la intérprete de temas como Amor Fascíname, fue la ahora 'Reina del TikTok' y actriz, Erika Buenfil, junto a la productora, Laura Flores, las que se encargaron de hundir su carrera en la actuación cuando estaba en pleno ascenso. A esta situación, hace un par de días que Buenfil se hizo presente, destacando que eso era mentira y asegurando que ella ya pasaba de eso, que dejaba el pasado atrás y no le guarda rencor a Alejandra por decir eso.

Y ahora, en un reciente evento público, cuando el matutino de TV Azteca abordó el tema sobre lo que dijo Buenfil, Alejandra declaró que para fueron momentos muy complicados y dolorosos, que la dejaron devastada y fue un completo trauma para ella, por lo que aunque ella es algo que también va a dejar pasar, no es algo que en realidad pueda olvidar y al ser parte de su vida claro que va a contarlo, destacando que no es rencor, pero fue un momento muy complicado de su vida.

Finalmente, la intérprete de temas como Contigo o Sin Ti, dejó en claro que ella o tiene problemas con nadie en realidad y al superar el tema, es que puede hablarlo con tanta calma, y si llega a toparse con Buenfil por supuesto que va a saludarla, pero en el evento de Maxine Woodside no la tuvo nunca cerca, por lo que simplemente cada quien hace su vida y hay cortesía por parte de cada una, destacando una vez más que no va a callarse nada solo porque a terceros no les parezca.

Fuente: Tribuna del Yaqui