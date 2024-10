Liam Payne: ¿Por qué se distanció de los miembros de la famosa banda One Direction?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pocos saben la historia detrás de la formación de One Direction. La banda surgió luego de que los jueces del programa The X Factor decidieran agrupar a varios jóvenes concursantes en una banda. Después de una rigurosa selección fueron sólo cinco los nombres para conformar la agrupación que se volvió una de las más famosas en pocos años. El éxito fue intenso, pero breve. Apenas lograron estar juntos cinco años.

One Direction nació en 2010 y concluyó en 2015. A partir de entonces cada uno tomó un rumbo distinto. Construyeron una carrera como solistas con el género musical que los hacía sentir cómodos. La popularidad varió en todos los casos; uno de los proyectos más reconocidos fue el de Harry Styles, seguido por sus demás compañeros. Con el deceso de Liam Payne la famosa boyband volvió a estar en el radar y sus canciones volvieron a ser escuchadas masivamente a tal punto que Night Changes, Story Of My Life y What Makes You Beautiful ingresaron al ranking de 200 temas más virales a nivel internacional.

Con el fallecimiento resurgieron muchas dudas. Una de las más importantes es el motivo por el cual la banda se desintegró, si se encontraban en la cima de la fama y millones de fans de todas partes del mundo los apoyaba de manera incondicional. El debilitamiento comenzó cuando Zayn Malik anunció que se separaría de 1D. Este punto es crucial para entender las situaciones que sobrevinieron.

Años más tarde reveló que esta decisión estuvo impulsada por el hartazgo y la sobreexposición mediática. Según confesó en una entrevista a Alex Cooper, la amistad entre los miembros pendía de un hilo. "Estábamos hartos los unos de los otros. Habíamos estado todos los días juntos, durante cinco años. Habíamos vivido cosas que nadie entendería, solo nosotros". Por otra parte, había algunos integrantes que empezaban a rehusarse a firmar contratos, por lo que optó por adelantarse a una ruptura que sucedería eventualmente.

Aunque los cuatro chicos resolvieron seguir unidos, esto no duró mucho tiempo, pues meses más tarde se tomaron una "pausa indefinida", ya que las giras constantes, los álbumes consecutivos y el trabajo incesante los había agotado. Lo que parecía ser una amistad eterna, terminó por desbaratarse, pues cada vez se frecuentaban menos.

Payne fue uno de los que tomó distancia del grupo y llegó a describir esa etapa como infeliz e incluso habló mal de Zayn Malik, aunque luego se disculpó. Si bien la distancia surgió en 2015, con los años se notó más cercano de sus amigos. En una ocasión contó que mantenía comunicación constante con Harry y la semana pasada asistió al concierto que Niall Horan ofreció en Argentina.

Su muerte removió sentimientos en el resto de los exOne Direction, quienes le dedicaron palabras emotivas para despedirlo. En el caso del intérprete de Pillow Talk, también hizo mención de la diferencia de opiniones que tuvo con Payne en el pasado, mismas que lo hacían respetarlo en secreto.

Fuente: Tribuna Sonora