¡Lo destrozó! Irina Baeva humilla a Gabriel Soto desde el programa 'Hoy' y niega reconciliación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los nombres de Irina Baeva y Gabriel Soto de nueva cuenta aparecieron en los titulares de la prensa ya que se comenzó a decir que los actores se habían dado una nueva oportunidad en el amor, luego de que el pasado mes de junio el galán de Televisa anunciara su ruptura. Mientras Gabriel permanece en silencio ante los rumores, fue la intérprete nacida en Rusia quien habló al respecto y compartió si realmente se está reconciliando con su exprometido.

La semana pasada en el programa de televisión Con Permiso, conducido por Juan José Origel y Martha Figueroa, se mostraron imágenes donde Irina y el protagonista de Mi camino es amarte estaban juntos en un restaurante de la Ciudad de México. Mientras que este fin de semana se revelaron videos donde Gabriel y su exnovia aparecen juntos en un gimnasio junto al boxeador Oscar Duarte y más tarde ambos cenaron juntos en un restaurante.

Otro detalle que llamó la atención de los internautas fue que el exesposo de Geraldine Bazán comenzó a seguir nuevamente a Irina en Instagram, después de que en julio pasado él anunciara su separación mediante un comunicado de prensa. Platicando con Andrea Escalona para el programa Hoy, la artista rusa rechazó que ella y Soto tengan intenciones de volver a ser novios y confesó que han sido vistos juntos por motivos laborales.

La relación como pareja terminó y… Pero eso no quiere decir que no tengamos después de, básicamente, 7 años de relación, que no tengamos todavía pendientes o cosas que tenemos que arreglar en común, que podemos ir cerrando estos temas desde la amabilidad, desde la educación, desde la cordialidad", expresó Baeva.

"Y además pues trabajamos finalmente en la misma empresa, nunca sabes el día de mañana con quién te puede tocar trabajar, entonces finalmente creo que lo bonito es siempre, siempre hacerlo desde la educación, desde la amabilidad y la cordialidad, finalmente podemos tener temas que pueden estar trabajados o no, pero te digo, la relación como pareja terminó, no estamos juntos, pero eso no quiere decir que tengamos que odiarnos y guardar rencores", añadió.

Irina Baeva habla de su supuesta reconciliación con Gabriel Soto

Asimismo, Baeva subrayó que se encuentra en una etapa de "sanación" en todos los aspectos de su vida. "Exacto podemos dar un paso adelante, y podemos platicar cosas y también, como te digo, después de tantos años de relación pues sin duda alguna quedan pendientes y cosas por resolver, que lo puedes hacer desde un lado amable y no necesariamente todo tiene que ser un pleito constante, porque además yo la verdad como que no me interesa", manifestó.

Al recordarle que en su momento ella declaró que se enteró de su separación con Soto a través de un mensaje de texto, Irina se negó a seguir hablando de ello: "Pues mira, yo creo que ya son temas del pasado, entonces estoy pues en un momento pues de sanación, yo creo en muchos aspectos, no solamente tiene que ver esto con una relación, si no es conmigo". Por último, la villana de Soltero con hijas habló del gran consejo que le brindaron dos de sus amigos y colegas sobre todo lo que ha sucedido en su vida durante los últimos meses.

El otro día estaba yo platicando con Martha Higareda en una grabación que coincidimos, y Martha me dijo, Martha y Omar Chaparro, los dos me dijeron, 'crecer duele ¿no?', entonces realmente es una gran frase y creo que todo en nuestra vida hay que tomarlo así, como un aprendizaje, y en todo me entrego al 100. Entonces definitivamente hay momentos de dolor, pero es ahí donde crecemos, porque en la zona de confort no crece nada".

Fuente: Tribuna