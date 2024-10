Mayela Laguna estalla en contra de la prensa y niega que pida dinero a Luis Enrique Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de resultar negativa la prueba de paternidad de Luis Enrique Guzmán, y verse en tribunales para definir el futuro del menor, Apolo Guzmán Laguna, la madre del niño, Mayela Laguna, fue interceptada por varios reporteros para cuestionarle al respecto, lo que ocasionó que estallara en contra de la prensa, de diversos medios de comunicación, a los cuales desmintió que pida dinero a la familia del hijo de Silvia Pinal.

Por más de un año, Mayela y Luis Enrique estuvieron en una batalla legal, debido a que el hijo de Enrique Guzmán aseguró que no era padre del menor de entonces cuatro años de edad y a escondidas de la madre se realizó una prueba de ADN, así que comenzó todos los procesos para que se realizara otra prueba pero bajo las leyes mexicanas, afirmando que ella estaba 100 por ciento segura que sí era el padre legítimo de Apolo.

Desgraciadamente, tras todo un año afirmando que tenía la razón, al final resultó que la prueba de ADN fue negativa y el hermano de Alejandra Guzmán no era el padre del menor de edad. Por tal motivo, actualmente se encuentran en la recta final del proceso en el que se establecerá el futuro del niño, y por ello es que Mayela pide el respeto absoluto para ella y su hijo, porque el niño ya entiende lo que pasa y el tema del padre biológico y demás solo le compete a ella hablarlo a su momento.

Ante este hecho, el abogado de la exnuera de la primera actriz de Televisa salió a declarar que no están exigiendo dinero ni nada, sino que el juez es el que está viendo todo por los derechos que tiene el menor, pero solo para él y nada para Mayela, y eso quiere que quede muy en claro: "No hay ningún arreglo económico, simplemente que si hay algún derecho que tiene el niño, el niño, no Mayela porque luego se desvirtua, que se lo dé la autoridad, hay derechos humanos que el juez los está viendo".

Finalmente, Laguna declaró que hay más pruebas que mostrar para el juez, que es el que está pidiendo todo este tema, y que ella por el momento se encuentra muy tranquila, pero pide que ya la dejen tranquila con el tema ya que se está enfocando en darle lo mejor a su hijo: "El juez está viendo otros panoramas con base siempre en el bien del niño. Ahorita se desahogaron pruebas, inclusive, pudo haber dictado sentencia, pero no lo hizo porque quiere otros elementos probatorios y eso nos llena de tranquilidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui