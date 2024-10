Pepe Aguilar celebra 33 años de carrera con su ascenso a los Latín Billboard 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, en los últimos meses el apellido Aguilar se ha visto envuelto en escándalo tras escándalo debido a la boda de la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’ con Christian Nodal, la realidad es que se trata de una de las dinastías más destacadas de la música, asimismo es menester mencionar que sus integrantes han sabido mantenerse en el gusto del público sin importar el género en el que se desempeñen.

Y es que, tanto Pepe como el primogénito del mismo han mostrado que pueden brillar en la rama en las que se les ponga a cantar y componer. Por ejemplo, a lo largo de sus más de tres décadas de carrera, el cantante de Por mujeres como tú ha destacado por experimentar en distintos géneros como es el caso de la banda, el pop, el rock y hasta la salsa; mientras que su hijo, José Emiliano Aguilar está muy involucrado con el rap, aunque optó por formar una carrera lejos del seno familiar.

Es gracias a todo lo mencionado anteriormente, que Pepe Aguilar fue reconocido por los premios Latin Billboard 2024, mediante a un premio por su trayectoria y un ascenso al salón de la fama. Como era de esperarse, dicho logro fue celebrado por el propio charro, quien presumió una serie de fotografías, luego de recibir su galardón, así como también dedicó un conmovedor mensaje en el que recordó toda su trayectoria.

Como muchos sabrán, Pepe Aguilar prácticamente nació en los escenarios, puesto es descendiente de dos de las figuras más prominentes de la música ranchera: Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y aunque sus progenitores lo ponían a cantar de vez en cuando en los escenarios, la realidad es que su carrera no dio comienzo sino hasta los años 90, década en la que el mundo se encontraba entrando en la era del auge tecnológico y digital.

Como es bien sabido, no muchos artistas supieron adaptarse y varios se perdieron en la alocada veintena de los 90 y 2000; sin embargo, este no fue el caso de Pepe, quien de hecho logró impulsar su carrera, hecho que recordó con nostalgia en su cuenta oficial de Instagram tras recibir su premio: “En 1990 comenzó mi carrera, durante casi 35 años he visto muchos cambios en la industria, de todo tipo de géneros, tecnologías y la manera de permanecer. Gracias de verdad a la gente que ha estado a mi lado”, declaró el famoso.

Pepe Aguilar celebra sus 30 años de trayectoria

