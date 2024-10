Rodrigo Prieto prevé trabajo en conjunto con Taylor Swift; esto es lo que sabemos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rodrigo Prieto debutó como director con la película Pedro Páramo. Para promocionar el proyecto concedió una entrevista a Ventaneando, en donde confesó que el trabajo estuvo respaldado por consejos de figuras prominentes de Hollywood. Entre los nombres que más llamaron la atención estuvo Martin Scorsese, Greta Gerwig y Alejandro González Iñárritu, aunque la lista fue mucho más amplia.

Con el fin de nutrir el producto creativo, pidió opiniones a expertos en el tema. Reveló que Scorsese le sugirió hacer planos más largos. Esta no es la primera vez que el guionista accede a compartir su conocimiento. En la preparación de Los Asesinos de la Luna, el estadounidense de 81 años, reconocido por lanzar El Lobo de Wall Street (2013) y Taxi Driver (1976), le recomendó mantenerse fiel al material original

Prieto cuenta con una carrera prolífica. Entre sus éxitos se incluye cuatro nominaciones al premio Óscar y las palmas por sus contribuciones como cinematógrafo. Una de las admiradoras del trabajo de Rodrigo es nada menos que Taylor Swift, quien se acercó a él para felicitarlo por haber ganado un Grammy en la categoría 'Mejor Video' por Fortnite. Este acercamiento dejó entreabierta la posibilidad de una colaboración con la intérprete de Blank Space.

El director confesó que han existido conversaciones acerca de un proyecto conjunto, aunque los detalles aún no se han fijado del todo, por lo que la idea se mantiene en el aire. Sobre esta línea, Rodrigo aprovechó la ocasión para alabar el talento y buen ojo que tiene Swift como directora y admitió que le emociona la idea de trabajar con ella en el futuro.

Taylor Swift ha demostrado que su talento y versatilidad no conoce límites. Aparte de triunfar como compositora y cantante, sus habilidades se expanden hacia el mundo del cine. Una de las creaciones en los que demostró su capacidad para dar vida a hermosas obras de arte fue su video All Too Well (Taylor’s Version), protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, que recibió una nominación a Mejor Vídeo Musical en los premios de La Academia 2023.

