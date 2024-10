¿Sale del clóset? Sian Chiong es captado en la playa de vacaciones con un guapo hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que dentro de La Casa de los Famosos México se pusiera en duda su orientación sexual por diversos factores, ahora, Sian Chiong, acaba de volver a estar en el centro de la polémica por ese preciso motivo, ya que fue captado con un guapo hombre, mientras que disfruta su vida lejos de los reflectores de vacaciones en una playa, ¿acaso el reconocido actor ha decidido salir del clóset?

Chiong mientras que estuvo al interior del reality show de Televisa, tuvo interacciones con Ricardo Peralta que hicieron sospechar que podría ser gay, sin embargo, lo que terminó por convencer a varios de los espectadores de dicho programa, fue el hecho de que se filtraron varias fotografías en las que se podía ver al actor de origen cubano muy sonriente de fiesta junto a un hombre y otra en la que aparece sobre las piernas de un señor.

Pero eso no fue todo, ya que después de que Sian se burlara de Wendy Guevara por sus niveles de estudios, la influencer de lo más tranquila le respondió y aseguró que ella no quería sacar a nadie del clóset, pero que la ocasión en la que conoció al integrante del 'Team Tierra' este estaba en un bar gay en su natal Cuba con un hombre mayor, destacando que no daría más detalles, pero advirtiendo a Sian que dejara de hablar de ella.

Sian Chiong. Internet

Ahora, en medio de tantos dimes y diretes, el actor de novelas como La Mexicana y El Güero, reapareció en redes sociales, después de que a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se viralizara una imagen de él posando muy feliz y abrazado a un guapo hombre, con el que disfrutó de un día de playa. En los mensajes se puede ver mensajes como que era bueno que al fin "encontró el amor".

Ante esta situación, Sian se ha mantenido en total silencio, pero al interior de la casa, cuando varias personas le cuestionaron al respecto, él aseveró de manera contundente que no, que él era heterosexual, aunque al momento de hablar de sus antiguos amores, Chiong siempre cuidó el no mencionar pronombres como él o ella, y simplemente usaba el término de "esta persona", "mi ex" o "quien era mi pareja", despertando mucho las sospechas.

Fuente: Tribuna del Yaqui