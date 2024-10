¿Se casó de nuevo? Britney Spears reaparece vestida de novia a 1 año de su divorcio

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Es probable, que Britney Spears sea una de las estrellas musicales que mayores controversias ha causado, puesto a comienzos de este milenio era una de las cantantes más aclamadas; sin embargo, luego de travesar fuertes crisis emocionales derivadas del duro acoso de la prensa y de la temprana exposición mediática, la exchica Disney se ha convertido en una las fuentes de teorías conspirativas más grandes de todo Hollywood.

Y es que, aunque Britney cuenta con el control de sus redes sociales desde que consiguió su propia tutela, la famosa suele compartir videos y fotografías que no dejan del todo satisfechos a sus fanáticos, puesto hay quienes consideran que la cantante de éxitos como Circus o Toxic continúa bajo yugo de su padre o que incluso está secuestrada por la industria de la farándula, quienes se niegan a darle su libertad.

Britney Spears recuerda cuando se casó con ella misma

Créditos: Internet

Es bajo este contexto que, durante la jornada del pasado domingo 20 de octubre, la celebridad compartió un breve video en su cuenta oficial de Instagram donde se le ve vestida de novia con una especie de camisón blanco, mientras que su cabeza estaba cubierta por un velo bordado con flores. La celebridad, aparece sonriente e intenta posar de manera delicada frente a la cámara, la cual parece estar sobre un trípode.

¿Britney Spears se volvió a casar?

Si bien todo parece indicar que la cantante habría tomado la decisión de volver a contraer nupcias (a 1 año de que se anunció su separación del actor Sam Asghari), la realidad es que no, Britney no ha vuelto a casarse (o al menos no lo ha hecho con ninguna otra persona de manera tradicional). Resulta ser que la cantante de I Wanna Go tomó la decisión de celebrar una boda, pero lo haría con ella misma y no con alguien más.

Britney Spears recuerda el día que se casó... con ella misma

Créditos: Instagram @britneyspears

Según lo dicho por Britney, este video fue captado hace ya algún tiempo y se trata de la mejor decisión que ha tomado en su vida: “El día que me casé conmigo misma. Traigo de vuelta (este video) porque puede parecer embarazoso o estúpido, pero creo que es la cosa más brillante que he hecho nunca”, señaló. Y es que, aunque parezca algo ridículo, la realidad es que este tipo de ceremonias sí existen y suelen realizarse a manera de compromiso de amor propio, como una forma de terapia. Y tú, ¿te casarías contigo mismo?

