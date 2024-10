Se desangró: Hallan muerta a famosa integrante del elenco de 'Hoy' y Televisa se viste de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 1 de noviembre de 2020, el mundo del espectáculo quedó en shock al confirmarse a primeras horas de la mañana la muerte de una de las productoras de televisión más queridas en la farándula: Magda Rodríguez. La madre de la conductora Andrea Escalona producía el programa Hoy de Televisa al momento de su partida, la cual ocurrió de forma sorpresiva, consternando no solo al elenco del matutino, sino a personajes de todas las televisoras, incluido TV Azteca donde trabajó.

Magda Rodríguez (QEPD)

Magda produjo programas en el Ajusco como Enamorándonos y La Academia, para después cambiarse a la televisora de San Ángel para hacer el programa Hoy. La querida productora sufrió una muerte trágica. Fue encontrada sin vida en su habitación por su empleada doméstica. La causa de muerte fue un shock hipovolémico derivado de un sangrado del tubo digestivo, el cual hizo que su corazón se detuviera a los 57 años de edad, pocos días después de su cumpleaños y en pleno Día de Muertos.

La partida de la productora del matutino en el que participan Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón, Paul Stanley, Arath de la Torre y 'El Negro' Araiza como conductores, hizo que en su lugar entrara su hermana Andrea Rodríguez, tía de Escalona. Hasta ahora, Andrea sigue a cargo de la producción del matutino, sin embargo, no han dejado de recordar a Magda ni un minuto. Su hija, Andrea Escalona, revela lo que harán en familia este lunes 21 de octubre, el cual sería su cumpleaños número 61.

En entrevista para el reportero Edén Dorantes a las afueras de Televisa, la conductora de Hoy recordó a su madre en el que habría sido su cumpleaños: "Hace 4 años que fue y el 1 de noviembre trascendió", dijo Andrea a las afueras de Televisa sobre la repentina partida de su madre. "La verdad que fue un día que sí mueve. Llevo ya dos semanitas que un día como hoy, el 1 de noviembre... sí son de esas fechas. Al ratito le organicé en familia un temazcal que a ella le encantaba", mencionó.

Magda Rodríguez (QEPD) y Andrea Escalona

La celebración será un evento familiar, según indicó Escalona: "Invité a mi tía, a Nati su hija, a mi marido, a mi papá y yo. A Magda le encantaban esas cosas. Un ritual de cacao, un temazcal... pienso comprar una champañita de esas que le gustaban, abrir una champaña en la noche y celebrar lo que fue su vida. Celebrar que gracias a ella existe mi hijo, existo yo y es duro, es duro amigo, se le extraña mucho. Ya ha pasado mucho tiempo pero vamos saliendo adelante con lo que ella nos enseñó", dijo sobre su luto.

Sobre si conservan los olores de la productora y su esencia, la presentadora reveló: "En su ropa. Hay muchos suéteres y ropa que tengo de ella. Muchos lugares, su voz, videos, su sonrisa. Creo que Magda es una persona que no es fácil de olvidar tanto para mí como para mucha gente entonces la sigo teniendo muy presente", comentó, no descartando la posibilidad de volver a hacer una subasta con sus pertenencias: "Todavía existen bolsas y prendas. He pensado en algún momento quizás hacer otra subasta (...) sigo conservando muchísimas cosas de ella", mencionó la presentadora.

Andrea aclaró que ya que las cenizas de su madre descansan en Villa del Carbón, irá a visitarla en unos días cuando se cumpla su cuarto aniversario luctuoso: "Mi tía fue con ella el fin de semana, le dejó unas flores. Yo iré el 1 de noviembre, este fin de semana no pude ir. Nos juntaremos en familia a recordarla y contar historias como a ella le hubiera gustado, a ella le encantaba el temazcal". Finalmente, sobre si Andrea Rodríguez continuará otro año más a cargo de la producción del matutino, dijo:

La verdad no sé, eso te lo tendría que contar Andrea o la empresa pero por lo pronto Andrea sigue trabajando, estamos muy ilusionadas (...) nosotras seguimos chambeando y haciendo lo nuestro", finalizó.

