Tras desenmascarar a Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán hace triste confesión en 'VLA'

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, Luis Enrique Guzmán decidió brindar una entrevista a varios medios de comunicación, como Venga la Alegría, en donde habló de como se siente tras desenmascarar a Mayela Laguna y descubrir la verdad sobre su paternidad del que creyó su hijo por varios años, notablemente consternado hizo una triste confesión sobre las terapias que toma para superar la situación.

Después de un año en batalla legal para comprobar que no es el padre biológico de Apolo Guzmán Laguna, finalmente el hijo de Silvia Pinal recibió el resultado a su favor, dado a que le prueba de ADN salió negativa, pese a que Laguna afirmaba muy segura que la primera prueba que se realizó el productor musical no es legal en México. Dicha situación ha dado mucho de que hablar, pues siguen en un proceso legal para conocer que pasará con el menor a partir de ahora.

Recientemente, el hijo de Enrique Guzmán fue captado por varios medios de comunicación, como el matutino de TV Azteca, en el que le cuestionaron sobre este nuevo proceso legal que enfrenta, a lo que él mencionó que no podía hablar nada de eso, y mejor reservaba sus comentarios: "Mira, la verdad no puedo hablar de la audiencia, todavía es un proceso legal que sigue, por lo tanto, no puedo divulgar nada, pero les agradezco mucho su atención".

Pero, lo que si quiso confesar ante las cámaras, es que todo esto que ha pasado lo dejó bastante mal emocionalmente, pues aunque ahora se encuentra bien, cuando recién comenzaron con todo no fue así y ahora se encuentra en terapia psicológica para superar este hecho: "Yo estoy bien, yo la verdad me siento bien, ya llevo un año y medio con esto, entonces, pues ya llegué a términos. Estoy en terapia, y este, pues, para mejorar mi estado mental, emocional, sentimental, ha sido un remolino de emociones para mí todo este tiempo".

Finalmente, y cambiando el tema drásticamente, Luis Enrique negó rotundamente que Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel hayan tenido un pleito tan fuerte que las hermanas hayan llegado hasta los golpes y empujones, afirmando que su familia está en paz y en calma: "No, no para nada, los rumores no son verdad. Pues mira, yo apoyo a mis hermanas, apoyo a mi familia, y estoy con ellos en todo, en las buenas y en las malas".

Fuente: Tribuna del Yaqui