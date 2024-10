¿Adiós Televisa? Conductora de 'Hoy' rompe en llanto, devastada, en vivo y da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora del programa Hoy y deportista de origen mexicano, Daniela Fainus, recientemente no pudo contenerse y terminó por romper en llanto ante todas las cámaras de la emisión en pleno programa en vivo de Hoy, luciendo completamente devastada, y confesándose ante las presentadoras de la emisión con respecto a la dura noticia que la tenía así de triste, ¿le dirá adiós a Televisa?

En la tercer semana de Las Estrellas Bailan en Hoy, las tensiones se elevaron bastante al comienzo, con la presentación de Daniela y Nacho, debido a que cuando pasaron sus ensayos, tanto la deportista y el actor de melodramas declararon que vivieron mucha frustración en los ensayos, Daniela porque quería ayudar al histrión de A Qué No Me Dejas, a lo que este agregó que sin duda fue una semana muy difícil para ello: "Hubo lágrimas y sudor, mucho sudor en la pista".

En sus declaraciones, la presentadora de la sección fitness del matutino de la empresa San Ángel, por primera vez en los años que lleva en el programa producido por Andrea Rodríguez Doria, se soltó a llorar visiblemente afectada por toda la presión que sentía encima, destacando que por todo esto hasta perdieron esa química que querían transmitir en la pista: "Me siento un poco frustrada, porque quiero ayudar a mi pareja en lo más que pueda. Es que simplemente no nos salía, entonces él se frustraba más, y yo me empezaba a preocupar, por él y por mí, entonces en el ensayo ya no había conexión".

Finalmente, la exparticipante de Guerreros 2020, aseguró que ella no busca ser perfecta, pero sí mejorar cada semana, hacer los bailes más complicados y con una coreografía con el mínimo de errores y busca elevar el nivel del exhabitante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo: "Yo quiero, no la excelencia, pero mínimo ir subiendo más cada día. Yo siento que esa exigencia la he tenido mucho, quiero demostrarme a mi misma que puedo, que mi mamá esté orgullosa de mi".

Finalmente, Andrea Legarreta, Ema Pulido y Latin Lover, los jurados de esta competencia de baile, señalaron que se notaba que Fainus estaba dando todo en los ensayos y estaba consiguiendo su objetivo de seguir adelante con todo, pues se postulaba para ser de las mejores al terminar la competencia, pero que había de buscar la manera en la que su pareja se pusiera a su nivel, señalando que ella no debe de estresarse y no retenerse por su pareja, que lo apoye pero no se quede atrás por él y eso lo impulsara aún más.

Fuente: Tribuna del Yaqui