Angélica Rivera reaparece en Televisa y habla de su historia de amor con Enrique Peña Nieto

Ciudad de México.- La mañana de este martes 22 de octubre la reconocida actriz Angélica Rivera reapareció en la pantalla de Televisa debido a que concedió una entrevista a diversos medios, entre ellos el programa Hoy. La guapísima artista fue captada llegando al aeropuerto de la CDMX acompañada de su primogénita, Sofía Castro, quien recientemente recordó a su expadrastro, Enrique Peña Nieto.

En medio del zafarrancho que se armó con la prensa, la protagonista de telenovelas como Destilando Amor se pronunció sobre las recientes declaraciones de su hija mayor, quien confesó que le dolió más la separación de su madre con el expresidente de México que con su padre, José Alberto 'El Güero' Castro. Luego de que se registraran gritos y empujones entre los reporteros, Angélica pidió a los reporteros que les permitieran avanzar:

Llevamos muchos años aquí, sabemos lo que es la prensa, nada más es darle a la gente de la entrada, la salida".

Sin embargo, como las preguntas sobre el exmandatario continuaban, Rivera únicamente respondió: "Ya lo dijo Sofi, ya lo diré yo en su momento". Posteriormente, 'La Gaviota' declaró que se encuentra escribiendo un libro donde contará su historia con Peña Nieto: "Estoy escribiendo unas memorias", dijo la famosa intérprete.

Angélica Rivera promete hablar de su pasado con Enrique Peña Nieto

Y hablando del terreno sentimental, Angélica se dijo abierta para tener una nueva pareja, aunque aclaró que no es su prioridad: "Yo siempre me he dado una oportunidad en el amor, el amor que uno se tiene, no necesito yo un hombre para mantenerme bella". Por otra parte, Rivera reveló que el 2025 podría ser el año en que su deseo de volver a la pantalla chica se cumpla. Cabe resaltar que ya hay rumores de que grabó una serie para VIX.

Tengo muchas ganas de regresar a la televisión, espero encontrar un proyecto lindo, un proyecto interesante, un proyecto de amor, porque yo he hecho toda mi vida melodrama, espero encontrar esa oportunidad y espero que pronto, no este año porque estoy dedicada a la boda de Sofi, pero el próximo", manifestó.

En este sentido, Angélica se dijo encantada de haber recibido la gentileza de entregar a Sofía durante la boda por el civil con su ahora esposo Pablo Bernot. "Lo decidió Sofi a la mera hora, fue algo muy bonito. Yo creo que tanto 'El Güero' como yo somos importantes para ella, aquí los papás, aquí somos al igual 50 y 50, ya me dio esa distinción", declaró la actriz de novelas como Mariana de la noche.

Antes de finalizar la entrevista, Sofía Castro confirmó que, a pesar de estar disfrutando de esta nueva etapa, por el momento no desea convertirse en madre. "La verdad, ya luego de repente mi mamá me dice 'señora', y se siente rarísimo, pero muy bien. Esperamos que pronto, pero todavía no", explicó la joven actriz.

Fuente: Tribuna