Así fue la reacción de Ninel Conde a críticas por exceso de cirugías estéticas

Ciudad de México.- A nadie le gustaría estar en los zapatos de Ninel Conde, al ser criticada en exceso por los arreglos estéticos que se ha hecho. Ante los comentarios peyorativos que han emitido algunas figuras del medio artístico, la prensa abordó a 'Bombón Asesino' para preguntarle su opinión acerca de las opiniones externas y si estas le afectaban o la hacían sentir incómoda. Distintos medios de comunicación la encontraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y así fue el encuentro.

Venga la Alegría compartió un fragmento de la breve reunión con la cantante, quien en ningún momento detuvo la marcha para conversar con los periodistas. Mientras caminaba apresurada, las cámaras intentaban obtener una buena toma o recoger algunas palabras de la famosa, sin embargo, fue imposible ya que la actriz de 48 años portaba lentes de sol y una gorra, lo cual cubría por completo su rostro.

Una de las reporteras la cuestionó sobre los variados mensajes que han vertido otras mujeres acerca de los cambios físicos a los que se ha sometido la celebridad. Sin embargo, Conde evitó emitir cualquier punto de vista sobre el tema. De la misma manera se rehusó a hablar sobre su matrimonio. Según aclaró, no estaba dispuesta a platicar sobre asuntos de su vida íntima. Finalmente, subió a la camioneta que la esperaba en el estacionamiento y se despidió cariñosamente de la prensa.

¿Quiénes la han criticado?

Niurka es una de las estrellas que se han posicionado en contra de las visitas excesivas a los consultorios de los cirujanos plásticos. Afirmó que Ninel Conde no quería aceptar su edad y deseaba congelarse en juventud eterna, lo cual consideró imposible y hasta risible. También sugirió que la intérprete de Tú me pones a pecar sufría dismorfia, un trastorno que altera la percepción de uno mismo. Para cerrar, aseguró que el público no era tonto y, por consiguiente, Ninel no podría engañarlos acerca de la supuesta jovialidad que presume.

De la misma manera, Lorena Herrera se sumó a los severos juicios que atacan a Conde. Hace tres semanas dijo que el físico de Ninel era irreconocible y por ello debería de cambiarse de nombre y asumir otra identidad, pues ya no era la misma. Subrayó la importancia de dejar de tomarse este tipo de modificaciones corporales a la ligera y reflexionó acerca de la autoestima y aceptarse tal cual se es.

Usuarios en Internet también critican la apariencia de Ninel Conde; dicen que ha abusado de las cirugías

Fuente: Tribuna Sonora