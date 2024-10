Bomba en Televisa: Mónica Noguera habla de su boda con Erik Rubín y manda recadito a Legarreta

Ciudad de México.- Durante los últimos días el mundo del espectáculo y Televisa quedó en shock luego de que trascendiera que Erik Rubín tenía planes de boda a casi 2 años de confirmar su separación de Andrea Legarreta, y lo que llamó más la atención fue que su futura esposa era Mónica Noguera. Luego de que la conductora de Imagen Entretenimiento se mantuviera en silencio ante el escándalo, ahora reapareció y envió un importante mensaje.

La primera en reaccionar al supuesto enlace matrimonial fue Andrea Legarreta, ya que ayer lunes sostuvo una charla con distintos medios de comunicación a las afueras de Televisa. Reporteros abordaron a la integrante del programa Hoy para preguntarle si tenía conocimiento de la presunta próxima boda entre su exmarido Erik Rubín y la colaboradora de Imagen Televisión, por lo que ella respondió:

Pues yo creo que estaba bromeando porque no, no es así. La verdad, creo que, si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, tipaza, pero no, no es así, absolutamente no", declaró.