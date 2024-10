Cynthia Klitbo responde a Laura Zapata tras polémicas declaraciones sobre su infancia

Ciudad de México. – La actriz Cynthia Klitbo rompió el silencio ante las recientes declaraciones de Laura Zapata, quien, en una conversación con la prensa, comparó las vivencias de su niñez con las de Klitbo. Zapata destacó que ambas tuvieron infancias difíciles, pero matizó las diferencias entre sus experiencias familiares.

Me dejó con mi abuela: ‘Aquí le encargo a la niña’. ¡Qué padre!, fue un regalo de vida. Pero ella, en la primera temporada, dijo que su mamá la vendía. No es lo mismo que te dejen con tu abuelita a que te vendan a los señores, ¿no? Eso es prostitución”, expresó Zapata, generando controversia.

Ahora, en una entrevista para el programa Venga la Alegría, Klitbo reaccionó con firmeza y señaló que no tiene intención de continuar con este tipo de confrontaciones públicas. La actriz explicó que estos comentarios exceden los límites de un debate profesional y tocan aspectos personales delicados.

Creo que todo puede pasar en un reality, pero cuando las cosas se expanden fuera del contexto y empiezan a meterse con las madres o la familia, ya es algo inmencionable para mí”, comentó Klitbo. También defendió que su madre y su hija no deberían ser involucradas en esta clase de disputas: “Mi mamá no tiene la culpa de que yo me haya dedicado a esto, y mi hija tampoco”.