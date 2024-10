Llanto en Televisa: Infarto mata a querido cantante; filtran secreto que ocultó hasta su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo en general se encuentran en shock debido a que este martes 22 de octubre salió a la luz un fuerte secreto que ocultó famoso cantante que murió víctima de un infarto, hace algunos años atrás. El fallecimiento del también actor mexicano ha estado siempre rodeado de misterio, pues aunque su partida ocurrió en 2016, hasta la fecha hay quienes siguen afirmando que mintió sobre su muerte y que sigue vivo.

Se trata del reconocido Juan Gabriel, quien lamentablemente perdió la vida un 28 de agosto del año 2016. El cuerpo del llamado 'Divo de Juárez' fue localizado en el baño del lugar donde se encontraba descansando en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Debido a que hubo mucho hermetismo tras su fallecimiento y jamás se mostraron sus restos en un funeral, hay quienes afirman que Juan Gabriel fingió su muerte y actualmente permanece escondido, alejado de los escándalos.

Filtran secreto que Juan Gabriel se llevó a la tumba

Una de las personalidades que sigue creyendo en que 'Juanga' vive es la periodista Martha Figueroa, quien trabaja para Televisa desde hace décadas y hasta forma parte del programa Hoy. Este martes 22 de octubre la revista TVNotas sacó en su portada que el cantante guardó un fuerte secreto durante su carrera y es que al parecer no soportaba a Martha, por lo cual la conductora jamás tuvo una relación cercana a él.

Silvia Urquidi, amiga incondicional del fallecido intérprete, narró a la mencionada fuente lo molesta que se encuentra de que Figueroa siga hablando de Juan Gabriel pese a que nunca fueron íntimos: "¿Qué diera yo porque estuviera vivo? Si Alberto viviera, a una de las primeras que buscaría sería a mí y a Enrique Kamura, gente que estuvimos con él. Jamás hubiera contactado a Martha. Juan Gabriel no la podía ver, ¡no la soportaba!".

De Martha se expresó muchas veces mal. No la quería", añadió.

Presuntamente, el intérprete de temas como Amor Eterno hizo un desaire a Figueroa cuando estaba vivo, pues le daría una entrevista a Pepillo Origel con la condición de que ella no estuviera presente: "Martha vive del nombre de Juan Gabriel. Quiere seguir manteniéndose de él. Hizo un libro al mes de haber muerto Alberto. Este no prosperó. Nunca convivió con él. Dice tener pruebas ¿Por qué no las muestra?, ¡Miente! Jorge Carbajal es otro que se cuelga de esto".

Urquidi cerró la entrevista diciendo que Martha era una persona mitómana y le exigió que si realmente había tenido contacto con Juan Gabriel después de su muerte, que mostrara las pruebas: "Martha Figueroa: Si tienes un correo de Juan Gabriel, te reto a que lo muestres. Mínimo una foto. ¡No existen porque nunca tuviste relación con él. ¡Deja de mentir! ¡Mentirosa! ¡Charlatana!".

Fuente: Tribuna