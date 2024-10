Luto en Televisa: Tras sufrir inesperada muerte, filtran VIDEO de Eric del Castillo en hospital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock y preocupado debido a que se filtró una inesperada noticia sobre el actor Eric del Castillo, quien semanas atrás sufrió la repentina muerte de su hermano, el también actor Gustavo del Castillo. Resulta que este 22 de octubre se confirmó que el padre de Kate del Castillo había entrado al quirófano para una delicada cirugía y se filtró un video desde el hospital.

Hace un tiempo el artista de 90 años confesó que debería someterse a una operación de espalda debido a los problemas que le trajo una aparatosa caída que sufrió en el pasado. Hace unas horas su hija Verónica del Castillo sorprendió al confirmar que el histrión ya había entrado a quirófano y por fortuna, todo había salido bien. En una entrevista exclusiva para el programa de radio de Maxine Woodside, Verónica contó:

Aquí me encuentro en el cuarto, esperando que suban a mi papá de la sala de recuperación, acabo de hablar con él, y oportunamente entró el gran médico cirujano que le hizo este procedimiento a mi papá, el doctor Víctor Sandoval, y me dice que todo salió perfecto".

Y sobre cómo se encuentra actualmente el reconocido artista, la también periodista explicó: "Supertranquilo desde ayer, lo llevé con el cardiólogo, el cardiólogo dijo que tenía una leve arritmia, pero le dijo: ‘su presión es de un muchacho de 20, está superbién’. Ayer a mí sí se me bajó un poco la presión porque estaba muy nerviosa, y mi mamá también, hoy estamos muy tranquilas las dos".

De la misma manera, Verónica destacó que don Eric siempre tuvo la esperanza en que esta intervención saldría perfecta. "Mi papá siempre ha sido como muy confiado, tiene mucha fe, ya puse en oración a toda la familia y estamos tranquilos gracias a Dios", declaró. Finalmente, don Eric hizo una aparición ante la cámara para saludar a Maxine pero manifestó que aún sentía los efectos de la anestesia en su cuerpo:

Maxine ¿cómo estás? muchas felicidades por tu cumpleaños, perdóname, estoy todavía atarantado", dijo Del Castillo.

Cabe resaltar este mismo martes por la mañana el programa Hoy compartió una entrevista exclusiva con Eric del Castillo, en donde el propio artista aseguró que no sería sometido a esta cirugía durante lo que restaba del 2024: "A mí no ven a operar de la espalda, me van a hacer una infiltraciones, fuera de eso, todo bien". Se desconoce porqué se tomó otra decisión o si se trató de una intervención de emergencia.

Además, el histrión de Televisa compartió que en su casa ya estaba puesto el Altar de Muertos, que en este año estaba dedicado para su hermano, quien falleció el pasado lunes 2 de septiembre: "Ya está la ofrenda, mi mujer la puso, es para todos mis familiares, para mi hermanito Gustavo que acaba de fallecer, hace 20 días falleció, y más hermanos, familia, amigos", dijo don Eric.

Eric del Castillo recordó a su hermano

Fuente: Tribuna