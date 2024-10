Muerte estremece la TV: Enfermedad terminal mata a famoso actor y últimas palabras llenan de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Medios de comunicación confirman una triste noticia que viste de luto el espectáculo: la muerte de un reconocido actor a causa de una dura enfermedad terminal. Se trata de Michael Newman, quien lamentablemente perdió la vida el pasado domingo 20 de octubre a causa de una enfermedad contra la que luchó durante 18 años. El histrión, quien tenía 68 años, alcanzó la fama al participar en la serie de televisión Baywatch. Newman además de actor, en la vida real también era socorrista.

Michael Newman en 'Baywatch'

La noticia del trágico fallecimiento de Newman fue confirmada a la revista de espectáculos People por su gran amigo Matt Felker, quien indicó que sufrió una complicación cardiaca derivada del Parkinson que padecía desde hace casi dos décadas. Finalmente, murió rodeado de sus seres queridos El actor fue diagnosticado con esta dura enfermedad en 2006, sin embargo, luchó hasta el último día. "Esta enfermedad me ha dado tiempo para pensar (...) y aunque no lo buscaba, me ha brindado sabiduría", dijo entonces.

"Mi cuerpo me ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero constantemente me recuerda que el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida", sostuvo entonces. Y es que Newman planeaba retirarse y mudarse con su familia a Hawái cuando le detectaron la dura enfermedad, lo que le impidió continuar con sus sueños. De acuerdo con reportes, antes de su diagnóstico, él y su esposa Sarah habían construido ahí una casa, hasta que se vinieron abajo los planes.

Michael Newman en sus últimos años (QEPD)

Durante sus últimos años con vida, el histrión se dedicó a trabajar para la Fundación Michael J. Fox, la cual busca recaudar fondos para encontrar la cura para el Parkinson, enfermedad que también padece el actor de la saga de Back to the future desde los 29 años. Cabe mencionar que el Parkinson es un trastorno cerebral que afecta el sistema nervioso y provoca movimientos involuntarios, como temblores, rigidez, problemas de equilibrio y coordinación. Los síntomas se van agravando con el tiempo.

Felker, amigo del histrión, reveló cuáles fueron las últimas palabras del querido actor: "La última vez que le vi estaba consciente y me miró como diciendo: 'Llegaste justo a tiempo'". Además de dedicarse a la actuación y destacar en Baywatch, Newman también se desempeñó como socorrista, pues también ejerció como bombero en su comunidad durante 25 años. A Michael le sobreviven su esposa Sarah, sus hijos Emily y Chris y su nieta Charlie. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna