Señalan a Briggitte Bozzo por acercamientos inapropiados a 'Mayito'; exigen respeto

Ciudad de México.- Dentro de La Casa de los Famosos se formaron grandes amistades, sobre todo en el Team Mar. Una de las relaciones más especiales es la que nació entre Briggitte Bozzo y Mario Bezares. Dado que la joven actriz carece de figura paterna, encontró en 'Mayito' ese apoyo que perdió hace varios años. El inmenso cariño que desarrolló hacia el comediante se demuestra en el trato que le da cuando están juntos, sin embargo, algunos consideran que se está excediendo, lo cual podría malinterpretarse.

Bozzo y Bezares ya se encuentran trabajando en el montaje de la obra de teatro que llevará por nombre Señora Presidenta. En una de las reuniones para revisar el guion, la pelirroja de comportó muy amorosa con el conductor de televisión. En redes sociales circulan imágenes en las que aparece la venezolana abrazando y dándole besos en las mejillas al ganador de los cuatro millones de LCDLF.

'Mar' se prepara para el estreno de 'Señora Presidenta'

Estas acciones han empezado a alertar a la audiencia, la cual piensa que hay riesgo de caer en malinterpretaciones. Reprobaron que Briggitte interactúe de este modo incluso cuando está presente Brenda Bezares. A partir de las expresiones de la exreina de belleza, los usuarios aseguran que se siente incómoda, pues en una ocasión incluso le tocó la mano a 'Bri' para intentar distraerla y que así dejara de estar sobre 'Mayito'.

"Seamos realistas, su papá no es, y aunque no me cae bien Brenda, es su esposa y por respeto Briggitte debería de medirse con los cariñitos, aunque no lo haga con malicia", se puede leer en comentarios. Por su parte, Mario declaró en el pasado que también siente profundo respeto por ella. Cuando 'Brillitos' se convirtió en la quinta eliminada, él le dedicó unas tiernas palabras: "La voy a buscar porque ella me pidió ser su papá y yo encantando", dijo en aquella ocasión.

Ante este comentario, Bozzo confesó que "Mayito es lo mejor que me ha pasado, lo amo con todo mi corazón" y reafirmó su promesa de seguir frecuentándolos una vez que el reality show concluyera. Hasta el momento, ella se ha mantenido fiel a lo que dijo, pero los espectadores no estarían del todo de acuerdo.

Aseguran que Brenda se sentiría incómoda con la cercanía entre 'Bri' y 'Mayito'

Fuente: Tribuna Sonora