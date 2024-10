Su corazón no latía: Actriz de Televisa sufre trágica muerte y deja helados con triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas se sincera acerca de la dolorosa muerte que sufrió cuando seguía casada con su exmarido. Se trata de Aleida Núñez, quien estuvo casada con el empresario argentino Pablo Glogovsky durante 8 años. La actriz de Televisa confirmó su divorcio en el 2017 luego de 12 años juntos. Y aunque se convirtió en madre en el 2013 y actualmente volvió a encontrar el amor en el comediante francés Martín Babilotte, con quien se comprometió hace algunas semanas, Aleida se sincera sobre la pérdida de su primer bebé.

Como se recordará, la actriz de 43 años debutó en las telenovelas de Televisa en el 2001 al participar en el melodrama Salomé. Luego le siguieron proyectos en Las Estrellas como Mariana de la noche, Destilando Amor, La fea más bella, Mañana es para siempre, Un refugio para el amor y Por amar sin ley. Aunque en 2016 perdió su contrato de exclusividad luego de 15 años en la empresa, ha continuado activa en el medio artístico.

Aleida Núñez y su exmarido Pablo Glogovsky

En una entrevista del 2019, la cual fue retomada este fin de semana en el canal de YouTube de Imagen TV, la actriz se sinceró con Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino, en donde contó que cuando estaba casada con su primer esposo, perdieron a un bebé. La actriz recibió la dolorosa noticia cuando fueron a una revisión y el doctor les informó que lamentablemente, el corazón del bebé ya no latía.

La actriz reveló que fue hasta el año de esa tragedia, por instrucciones de su médico ya que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, que volvieron a intentarlo y se embarazó de su único hijo Alexander. "Cuando me viene el embarazo otra vez te lo juro que era 'Dios mío por favor que todo esté bien'. Todos los días sí sufrí de angustia pero nunca perdí la fe de que iba a ser un buen embarazo y afortunadamente y gracias a Dios el 7 de abril de 2013 nació Alexander", relató.

Gustavo luego le preguntó si la pérdida de un bebé y los problemas en la cama, como se rumoraba, habrían causado su divorcio, a lo que respondió: "No. Yo creo que fue una etapa muy difícil que tuvimos que sacar adelante. La sacamos. Tan fue así que después vino el embarazo y fue otra vez otra etapa difícil porque evidentemente, los que ya hemos tenido hijos, no duermes. Como mujeres nos ponemos histéricas, te entra la depresión posparto, amamantar, el peso, la preocupación. '¿El niño está bien?, ¿está respirando en las noches?'. Son tantas cosas que entonces automáticamente aunque no quieras te distancias un tiempo de la pareja", señaló.

Aleida confesó que lo que acabó con su matrimonio finalmente fue que se enfocaron demasiado en el trabajo en vez de su relación de pareja: "Salimos adelante en esa etapa pero después honestamente nos empezamos a enfocar mucho yo en mis proyectos personales como él en los suyos. Empezamos a meternos tanto en el trabajo que nos descuidamos como pareja y lo acepto con toda la humildad porque creo que en la vida hay que reconocer cuando uno tiene errores".

Y pese a que reveló que acudieron a tomar ayuda profesional, el amor se acabó: "Creo que desafortunadamente cuando ya tratamos de recuperar el amor que se fue desgastando, que se fue yendo con el paso del tiempo, fue demasiado tarde. Ya era un momento en el que por más que fuimos con psicóloga, con sexóloga, viajamos solos... ya no se pudo hacer nada", concluyó la actriz.

Fuente: Tribuna