Thalía reacciona a la hospitalización de Ernestina Sodi; esto publicó en redes

Ciudad de México.- Hace unas horas se anunció que la hermana de Thalía atravesaba un complicado cuadro de salud. Este martes 22 de octubre la protagonista de María la del Barrio y Quinceañera se pronunció sobre el tema a través de redes sociales. En su perfil de Instagram compartió un mensaje religioso en el que encomendaba a Dios la recuperación de la periodista de 64 años. A la par del texto, colgó varias imágenes de Jesucristo, así como un video de ella cantando.

En la dedicatoria dejó ver la fe que tiene en las decisiones que toma el 'Señor'. "Te alabo te exalto y te AMO Padre mío. Aquí vamos! En ti y para ti! En tus fuerzas no en las mías", escribió. Este mensaje fue interpretado por muchos de sus seguidores como una declaración ante la emergencia que sufrió su hermana. En apoyo a la causa, muchos admiradores le enviaron algunos comentarios con buenos deseos. "Todo va a estar bien querida Thalia", "La fuerza de la fe es invencible", se puede leer.

Publicación de Thalía en redes

¿Qué fue lo que le pasó a Ernestina Sodi?

Medios de comunicación notificaron que la escritora mexicana ingresó en la sala de urgencias de un hospital de la Ciudad de México el pasado viernes 18 de octubre debido a un infarto al miocardio y según últimas actualizaciones, fue víctima de otro ataque cardiaco por la ruptura en la vena aorta. Desde la semana pasada permanece en terapia intensiva. Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante explicó que se desconocen los pormenores de la situación, debido a que la familia ha manejado el tema con mucha discreción.

Ante la delicada noticia, el presentador Pedro Sola, desaprobó la calma con la que la intérprete de No me Acuerdo y No me Enseñaste ha abordado dicho contexto. Lamentó que no la haya ido a visitar al nosocomio. "Yo mejor hubiera agarrado un avión y hubiera ido a ver a mi hermana", expresó en Ventaneando.

Ernestina Sodi tiene una carrera versátil. A lo largo de su vida se ha desempeñado como modelo, historiadora, escritora y periodista. Es madre de Camila González Sodi, conocida como Camila Sodi, y de Marina. Ambas son hijas de Fernando González Parra, quien es periodista y abogado.

Fuente: Tribuna Sonora